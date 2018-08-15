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2018世界大学排名Top500出炉：中国内地51所大学上榜

2018-8-15 9:41:03来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家8月15日消息 今天，2018软科世界大学学术排名Top 500今日正式发布，中国有51所大学上榜，其中清华排世界第45，北大排57名，一起来了解一下。

2018软科世界大学学术排名前10名：

  1. 哈佛大学

  2. 斯坦福大学

  3. 剑桥大学

  4. 麻省理工大学

  5. 加州大学-伯克利

  6. 普林斯顿大学

  7. 牛津大学

  8. 哥伦比亚大学

  9. 加州理工大学

  10. 芝加哥大学

中国上榜大学：

45. 清华大学

57. 北京大学

101-500：

浙江大学、复旦大学、上海交大、中山大学、中国科技大学、哈尔滨工业大学、华中科技大学、南京大学、四川大学、西安交通大学、北京航空航天大学、北京师范大学、中南大学、大连理工大学、吉林大学、苏州大学、华南理工大学、东南大学、天津大学、电子科技大学、武汉大学、中国农业大学、华东理工大学、湖南大学、兰州大学、南京农业大学、南京理工大学、南开大学、西北工业大学、山东大学、同济大学、武汉理工大学、厦门大学、北京理工大学、北京化工大学、首都医科大学、中国地质大学、重庆大学、华东师范大学、哈尔滨工程大学、华中农业大学、南京医科大学、南京工业大学，南京航空航天大学、南京信息工程大学、东北大学、北京协和医学院、上海大学，北京科技大学。

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关键词：大学清华北大

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