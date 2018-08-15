2018世界大学排名Top500出炉：中国内地51所大学上榜

IT之家8月15日消息 今天，2018软科世界大学学术排名Top 500今日正式发布，中国有51所大学上榜，其中清华排世界第45，北大排57名，一起来了解一下。
2018软科世界大学学术排名前10名：
哈佛大学
斯坦福大学
剑桥大学
麻省理工大学
加州大学-伯克利
普林斯顿大学
牛津大学
哥伦比亚大学
加州理工大学
芝加哥大学
中国上榜大学：
45. 清华大学
57. 北京大学
101-500：
浙江大学、复旦大学、上海交大、中山大学、中国科技大学、哈尔滨工业大学、华中科技大学、南京大学、四川大学、西安交通大学、北京航空航天大学、北京师范大学、中南大学、大连理工大学、吉林大学、苏州大学、华南理工大学、东南大学、天津大学、电子科技大学、武汉大学、中国农业大学、华东理工大学、湖南大学、兰州大学、南京农业大学、南京理工大学、南开大学、西北工业大学、山东大学、同济大学、武汉理工大学、厦门大学、北京理工大学、北京化工大学、首都医科大学、中国地质大学、重庆大学、华东师范大学、哈尔滨工程大学、华中农业大学、南京医科大学、南京工业大学，南京航空航天大学、南京信息工程大学、东北大学、北京协和医学院、上海大学，北京科技大学。