受不了了！特斯拉股东要求马斯克停止发推

特斯拉董事认为该公司CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）有些失控，因而希望能够对其加强控制。在上周通过Twitter宣布私有化计划之后，马斯克再次引发争议。而知情人士透露，最近几天有特斯拉董事与马斯克展开了严正交涉，希望他能停止发推文。

马斯克尚未遵从这项建议。他仍在继续使用Twitter发布信息，不仅公开阐述公司战略，有时还会披露一些真实性存疑的内容，导致公司面临的争议不减反增。

特斯拉董事还在努力撇清与某些内容的关系，避免因为马斯克发布的信息而受到连累。

虽然董事会通常都会聘请外部律师针对复杂问题向其提供咨询，但知情人士透露，特斯拉的外部董事却聘请了两家律师事务所作为其代理人。

该公司的独立董事聘请Paul、Weiss、Rifkind、Wharton & Garrison律所帮助其应对SEC针对马斯克的推文发出的问询。虽然这些问询还处于早期阶段，但董事们预计这可能演变成全面调查。

还有3名董事单独聘请了Latham & Watkins律师事务所针对马斯克的私有化计划为其提供咨询。

特斯拉拒绝让马斯克接受采访。

知情人士透露，马斯克的古怪行为引起了部分董事的警惕，他上周关于私有化“资金有保障”的推文令特斯拉董事会措手不及。这样一笔交易的金额很有可能远超100亿美元。

马斯克本周披露他与沙特阿拉伯主权财富基金就私有化交易展开沟通。但没有迹象显示马斯克真的获得了针对该交易的资金承诺。这条推文也导致特斯拉股票当天暴涨，甚至触发临时停牌。美国证券交易委员会（SEC）也在上周就此联系特斯拉。