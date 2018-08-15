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谷歌规划入驻亚马逊后院：还拆了当地标志性建筑

2018-8-15 10:05:40来源：新浪科技作者：芒立责编：孤城评论：

北京时间8月15日上午消息，据彭博社消息，谷歌将踏进亚马逊在西雅图技术中心的地盘。根据开发商Paul Allen在周二的声明，美国投资和项目管理公司Vulcan Inc.计划明年在南湖联盟的周边建造一栋新的12层大楼，而搜索引擎巨头谷歌将成为大楼的租户。Vulcan已经承包了谷歌四栋办公室的建筑项目。此外，谷歌在弗里蒙特附近以及柯克兰郊区均设有办公大楼。

二十多年来，Vulcan帮助南湖联盟从一个工业社区发展成为了一个欣欣向荣的科技中心。它建造了很多办公大楼，许多大楼如今都属于亚马逊公司的园区。最近，这家开发商也在与其他想要在此区域设立商店、进而更加接近顶尖工程师的科技公司洽谈。Allen曾是微软的联合创始人，他与比尔·盖茨目前正在Facebook附近开展一个新项目。经纪公司Jones Lang LaSalle Inc.提供的数据显示，本地区域内的租金要比城市中心商业区的租金还高。

虽然南湖联盟的开发吸引了数千位高薪员工来到西雅图并增加了本地税收，但是在居民之中也引发了强烈反对。居民的公寓租金激增，许多本地商户面临失业。按照规划，本地一座标志性建筑Showbox音乐会所将被拆除，之后会被改造成一座44层、拥有442个住宅单元和地下停车场的大楼。此举引发了大众抵制开发商的活动。

Vulcan表示谷歌新址上现有的建筑物将被拆除，这就使得一些长期租户被迫搬离，比如说Guitar Center Inc.。公司表示将会为经济适用房以及日托捐献280万美元的分区费。

Vulcan并未透露谷歌的新办公楼将会占地多少面积。但是根据周二早先的报道，GeekWire表示这栋办公大楼预计占地32.2万平方英尺。新项目预计2021年7月完工，还为餐厅和零售商规划了空间。

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关键词：亚马逊谷歌西雅图

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