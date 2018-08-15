“黄晓明”A股账户如何割散户韭菜？

“割韭菜”已经成为这个夏天的热门词汇，它泛指一些机构和大户利用资金和信息优势，操纵股票，进而收割散户的行为，而身在其中不明就里亏钱的股民就被形象地比喻为“韭菜”。8月10日，证监会通报了一则涉案18亿元的股票操纵案，这让“韭菜们”极其愤怒。而“自然人账户之一为演员黄晓明名下账户”更是引爆了舆论。

演员黄晓明与账户“黄晓明”

证监会公布的案件信息显示，高勇控制16个账户操纵“精华制药”，半年内股价暴涨300%，非法获利8.97亿，罚没款高达18亿元。高勇控制利用两个集合资金信托计划子账户及14个自然人账户，通过信托计划等方式放大资金杠杆，集中资金优势，以连续封涨停、连续交易等手段对“精华制药”实施了操纵行为。

高勇实际控制华宝信托有限责任公司“时节好雨”7号集合资金信托计划的子账户好雨7-高勇、好雨7-路某，并吸引了黄某、张某燕、张某、吴某江、倪素某、倪松某、姜某、黄某明、徐某、朴某娜、薛某、吴某丰、崔某欣、吴某等14位自然人账户。根据处罚通知书内容：黄某明账户开立后由其母亲张某霞管理使用。经路某介绍，张某霞将黄某明证券账户部分委托高勇管理，该账户涉案交易由高勇作出。

因名称重合度相像，“黄某明”和“张某霞”被外界锁定为黄晓明和其母张素霞。但随后黄晓明工作室声明称，否认“黄晓明卷入股价操纵大案”，称黄晓明并不认识高某，也未曾受过任何与股票有关的处罚，亦未介入过任何与股票有关的调查。但声明却回避了“操纵股票的账户‘黄某明’是否正是黄晓明”。

据媒体报道，一名接近监管层的人士确认，处罚书中的“黄某明”和“张某霞”的确是演员黄晓明和张素霞二人。

高勇为何能够操纵账户“黄某明”

高勇是谁？为何能够操纵账户“黄晓明”？北青报记者梳理公开信息显示，高勇是A股市场的一名超级牛散。据不完全统计，其曾经出现在包括三维工程、隆鑫通用、*ST椰岛、安硕信息、中钢天源等股票的流通股股东中。据“散户无忧”的检索显示，2000年至今，高勇总共在A股上市公司报表的十大流通股东中出现过149次，高峰时期是2013年—2017年。

证监会处罚决定书显示，高勇现年44岁，黑龙江省牡丹江市人。据中国证券网此前报道，高勇号称民间炒股大赛冠军，曾在某知名高校开设证券投资课程，教授证券投资技巧，小有名气，因此吸引了很多人代为操作股票账户。

高勇以私募基金管理公司为平台，吸引了多个高净值客户委托其管理证券账户，涉案账户既有伞形信托账户，又有多个自然人账户。自然人账户当中，不乏一线影视明星、知名企业家等。

高勇账户组操纵“精华制药”套利近9亿

演员黄晓明否认操纵股票，但账户“黄晓明”操纵股票是不争的事实。根据证监会的通报材料，高勇账户组所从事涉案交易，由高勇决策。账户组交易的下单操作由高勇本人及护城河投资交易员王某红共同负责。高勇两个信托账户和代管的14个自然人账户，聚合资金超过20亿元。

2015年年初，在牛市的亢奋中，“精华制药”的散户并不知情，巨量的资金逼近了“精华制药”。从2015年1月12日的22元/股到同年6月5日最高点91.8元/股，涨幅惊人地超过300%。

2015年1月12日至2月17日期间，高勇账户组多个时间段内集中资金优势，以连续交易方式拉抬股票价格，并多次在拉高股价之后，少量进行卖出交易。股价快速上涨，并显著偏离同期中小板综指上涨幅度。

2015年2月25日起，“精华制药”因筹划重大事项停牌，三个月后重新开盘。5月25日至6月4日连续9个交易日内，高勇账户组在开盘集合竞价阶段，集中资金优势，以涨停价大量委托买入“精华制药”，这直接推动“精华制药”股价异常、连续攀升。当“精华制药”的股民开始疯狂冲进场时，高勇手起刀落，从6月5日开始，10天之内就抛售了1994.46万股，套现了14多个亿。由于出货量太大，单边抛售容易引发股价暴跌，高勇账户组采取一边套现，一边买入拉升营造庄家洗盘假象，勾引更多散户进场接盘。经过反复操作，2015年7月22日，高勇账户组基本出货完毕，总共套利约8.97亿元。

黄晓明曾位列

“精华制药”前十大流通股东

北青报记者在深圳证券交易所官网查询“精华制药”2015年半年报，该半年报显示，截至当年6月30日，“黄晓明”以1436599股位列“精华制药”的前十大无限售流通股东名单中的第九名。

在往前追溯到2015年“精华制药”一季报，其显示，证监会通报名单中的“时节好雨”7号、倪松英、倪素英和崔可欣均是“精华制药”十大流通股东。而在半年报中这些名单均已退出。对此，业内人士分析，“黄晓明”账户可能是用以后期拉升股价以掩护前期进入账户的退出，这是庄家收割“韭菜”最常用的手段。

在三季报中，“黄晓明”已然退出，高勇账户组在该股获利近9亿元，创造了操纵股票单只获利之最的纪录。

“黄晓明”曾出没“长生生物”前身

北青报记者查询相关资料显示，包括“黄晓明”在内的高勇账户组，还曾出入 “长生生物”的前身“黄海机械”。2014年7月1日至9月30日，高勇账户组开始集中建仓。查询“长生生物”2014年三季报，证监会披露的16个账户中至少6个账户，又在“长生生物”的前十大流通股东名单中“偶遇”，“时节好雨”信托、“黄晓明”、“吴宝江”、“崔可欣”、“薛青”、“黄艳”等均在列，均为新晋十大流通股股东。随后，“黄海机械”股价开始拉升，从8.5元附近最高涨至10元。高勇账户组在高位进行了建仓，手法与“精华制药”相似。到2015年一季报，仅剩“崔可欣”账户的48万股。

或许是运气不好，在高勇账户组选择清仓绝大部分持股后，“黄海机械”于2015年3月20日停牌，随后公告“长生生物”借壳上市，7月14日复牌，连续10个一字涨停板。资料显示，上述账户还在汇金股份、中路股份中有过交集。

借壳上市三年之后，“长生生物”陷入疫苗丑闻，面临退市风险。

律师：如有分利约定需承担法律责任

证监会的处罚通知书为何没有处罚“黄晓明”？北京中银律师事务所雷国亚律师对北京青年报记者表示，黄某明和张某霞将名下股票账户委托高勇管理的行为在法律上系民事委托行为，委托人只要没有要求或“明知”受托人有违法行为，则委托人就无须承担相应的违法后果，这也是行政处罚为什么没有黄、张等人的原因。

雷国亚表示，但无论委托人是否知情受托人的违法行为，只要该股票账户涉及股票操纵或违法交易，那么监管机构就有权对该账户依法进行处罚。

上海汉联律师事务所宋一欣律师表示，对委托给高勇操作的证券账户，如黄晓明等人一开始就知情或知情后却不阻止，或有口头的、书面的分利约定，则毫无疑问需要承担相应的法律责任；若并不知情也并无约定，则不需承担法律责任。黄晓明等人在操纵市场方面是否违法，后续情况还有待检方进一步举证。

最新消息

黄晓明曾与调查人员见面3小时

昨晚，有媒体报道称，从证监会稽查人士处获悉，处罚决定书里的黄某明及其母亲张某霞的确为演员黄晓明及其母亲张素霞。

不过，证监会稽查人员同时向媒体透露，稽查人员在办案期间曾致电黄晓明，黄晓明曾挤出时间与调查人员见面3个小时。“由于黄晓明平时比较忙，其账户一直由母亲来操作，现有证据并不能证明其参与或知悉股票操纵行为，因此不会对其追责。”上述稽查人员表示。

新闻追踪

黄晓明名下公司达50余家

据企查查数据显示，黄晓明名下有50余家公司，涉及科技、餐饮、文化、服装、商贸、投资等多个方面。黄晓明在9家企业担任法定代表人，投资的公司47家，任职的公司11家，涉及影视、投资、科技、服装、餐饮、能源、游戏等领域。其中黄晓明名下有关影视类公司共有11家。

黄晓明妻子杨颖（艺名Angelababy）经纪人杨铭成立的泰洋川禾文化传媒有限公司于2017年变更名称为北京追梦少年科技有限公司，黄晓明认缴出资150万人民币，持有该公司30%的股份。

黄晓明还曾经出资60万入股乐视影业，持有股份占0.07%，目前乐视影业已经更名为乐创文娱，脱离乐视网独立运营。黄晓明还以母亲张素霞名下的东阳易星传媒代持的方式参与投资了霍尔果斯石榴工厂文化传媒有限公司。另一家公司东阳易星传媒有限公司的全资股东也是黄晓明的母亲张素霞。

黄晓明的个人投资中最有名的是北京明嘉投资管理有限公司，黄晓明持股80%。公开资料显示，该公司成立于2015年4月，黄晓明担任董事长，注册资本1000万元人民币。明嘉资本先后投资了著名星座KOL同道大叔及第1车贷、一下科技等项目。