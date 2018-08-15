苹果汽车最早2023年推出：下一个明星产品

知名苹果分析师郭明錤今天发布了最新的投资者报告，他列出了希望看到的苹果产品。他表示，苹果将通过服务业务、增强现实头戴设备以及苹果汽车（Apple Car）获得下一个万亿美元市值。

郭明錤表示，苹果将在2023年至2025年的某个时候推出一款苹果汽车，这款汽车将被定位为“下一个明星产品”。郭明錤预计苹果汽车将彻底改变汽车市场，就像2007年iPhone将智能手机市场彻底改变一样。

报告中写道：“我们预计，将于2023年至2025年推出的苹果汽车将成为下一个明星产品。原因如下：(1)由于新技术的重新定义，汽车行业潜在的巨大替代需求正在出现，与10年前的智能手机行业一样；(2)苹果领先的技术优势(如AR)将重新定义汽车，并将苹果汽车与同类产品区分开来；(3)通过苹果汽车进入庞大的汽车金融市场，苹果的服务将显著增长；(4)苹果在硬件、软件和服务方面的整合能力优于目前在消费电子领域的竞争对手和汽车领域的潜在竞争对手。”

郭明錤还认为，苹果计划在2020年推出AR眼镜，扩大现有的增强现实市场。他表示，AR是“下一代革命性的UI”，苹果计划通过提供增强现实眼镜创造的AR体验，重新定义其现有产品的UI。

最后，郭明錤还说，苹果还将继续推出服务，以推动收入进一步增长，但他没有详细说明苹果未来可能提供哪些新服务类别。