不但谷歌，美国互联网也陷入地狱模式

文/波波夫同学

在上周的联想之星十周年大会上，滴滴创始人程维还在恭维美国同行：

“中国因为激烈的竞争、相对强大的巨头和潜在的监管挑战，中国互联网要打出来是不容易的，是地狱模式。而美国市场的竞争相对而言没有那么残酷，但也有巨头进入细分领域，竞争是人间模式。”

然而，话音落下不过几日，美联社一则爆料，让人们看到了大洋对岸的刀山火海。

普林斯顿大学迈耶实验室研究员向美联社披露，即使谷歌“位置历史”设置被暂停，许多谷歌应用程序也会自动存储有时间戳的位置数据，而无需询问用户。例如，谷歌只需要打开地图应用程序，甚至每日天气更新，就能显示用户的位置。

这与谷歌此前所宣称的截然不同:“用户可以随时关闭位置历史记录。如果没有这些记录，你去过的地方就不再被储存了”，事实是，只要你使用谷歌的应用，谷歌就知道你在哪里。

这已不是谷歌第一次非法追踪用户位置。

去年11月，美国媒体Quartz就曾报道，自2017年，安卓手机就一直在收集用户附近通信塔的地址信息。之后地址信息被发送到位于门洛帕克(Menlo Park)的搜索公司，用来管理推送通知和消息。

对于媒体针对其手机用户地理位置信息的报道，谷歌的官方回复始终坚持两点：

其一，强调数据收集的必要性。在给Quartz的采访回复中称，“谷歌于2017年1月开始探索使用Cell ID码作为一种额外信号，目的是进一步提高消息传递服务的速度和改进其性能。”

其二，强调用户可以自主控制数据。谷歌在给美联社的回复也相当理直气壮：“我们提供了有关这些（关于位置服务）工具的清晰描述，以及强大的控制，这样人们可以随时打开或关闭这些工具，并删除它们的历史记录。”

谷歌的第一台服务器

对于普通用户来说，这些操作流程都相当复杂，绝大部分人都会半途而废。

就像谷歌的中国同行Robin所说，“中国人对隐私问题更加开放，没有那么敏感，很多情况下他们愿意用隐私来交换便捷性或者效率的。”这句话说出来之后，舆论一片哗然。

但Robin可能说出了业界的心声。更早之前，1999年，Sun MicroSystems的前总裁Scott McNealy则推心置腹地告诉媒体：“反正你不会有任何隐私了，忘了它罢。”

不过，如何在“体验的便捷性”和“个人隐私”之中作出取舍，真是一个两难之选。

如果不开放地理位置信息，平日里习以为常的服务可能都会遇到麻烦，Uber、滴滴司机得被迫用电话联系到你，外卖快递员也会延迟送餐，甚至地图服务也无法正常使用、包括导航，更不用提餐厅里的自助结账。

尽管各种侵犯用户隐私的传闻不断，Statista的调查结果显示，近70%的美国用户每天都会使用谷歌的服务或产品。

这大概也是用户和科技公司之间心照不宣的魔鬼协议。百度Robin的话不过是捅破了这层窗户纸，而美联社的报道则再次印证了，在处理用户数据上，谷歌也许并没有做得更好。

“不作恶”的口号，并非是谷歌两位创始人的原创，而是一个普通工程师阿米特·帕特尔最早提出，后来得到他的上级保罗·布赫海特的支持和公开宣讲，一个巧合加上后续不断叠加的演绎，“不作恶”最终上升为谷歌的非正式口号。

因为这句口号，谷歌在全球收割粉丝无数。因为这句口号，在八年前的初春，谷歌宣布关闭中国版网页搜索服务后，一些用户前往位于清华科技园，在谷歌中国总部大楼前，献上了鲜花。

过去14年，谷歌股价上涨了23倍

这种把道德的血液抽送到品牌试管以供观瞻的做法，很容易让用户忽略谷歌的底色。

谷歌的标准口号是：“整合全球信息，供大众使用，使人人受益”（To organize the world's information and make it universally accessible and useful），相比之下，“不作恶”更像是一个商业推广口号。

谷歌和它的广告主、和资本市场，还签署了更为残酷的魔鬼协议。作为一家以广告为主要收入来源的公司，谷歌必须为广告主负责，不断提升广告的推送精准水平，而收集用户地理位置信息，不过是其中的一条捷径之一。

由于谷歌使用的是跨设备追踪技术，所以不管用户在哪款设备上登录，他们都能发现用户，谷歌不但知道我们去过哪些地方，安装过哪些应用，同样了解我们搜索以及删除的任何东西，甚至能够窥探我们的心事：脸上青春痘、屡创新高的体重。

基于这些数据，谷歌可以生成关于用户尽可能全面的画像，包括位置、性别、年龄、爱好、职业、兴趣、关系状况、可能的体重，把这些信息与广告主信息进行适配，以实现广告的精准投放。

2016年，谷歌更改了它的服务条款，允许它把追踪到的个人信息与广告数据合并。

2017年，谷歌进一步把搜索数据扩大用于YouTube广告。

不管是否愿意，数十亿谷歌用户用自己生成的数据，成就了谷歌的商业奇迹。2018年，谷歌的总收入突破1000亿美元，达到1108.55亿美元（总利润为126.62亿美元），其中八成以上都来自广告业务的贡献。

这就是谷歌商业模式的基础，如果停止搜集用户数据，它也就失去了存活的根基。这也正是谷歌为何甘愿冒着巨大的伦理和法律风险，竭力收集、记录和使用用户的隐私信息的原因所在。对谷歌来说，这不但是一个伦理问题，更是一个关乎生死的问题。

但我们不必就此对谷歌感到失望，毕竟很多人想要知道自己的数据如何被谷歌收集时，他还是会习惯性地“谷歌”一下，而结果多少还是可以让人接受的。

Google+推送了美联社的这篇“负面”报道