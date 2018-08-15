恒大法拉第未来公布未来宏大计划：乐视网早盘涨停

乐视网早盘急速拉升涨停，报2.39元，成交额逾1亿元。消息面上，8月14日下午，恒大法拉第未来智能汽车(中国)集团揭牌，恒大高科技集团副总裁、恒大健康副董事长兼恒大法拉第未来董事长彭建军现场公布了恒大FF未来的宏大计划。

8月7日，恒大法拉第未来登记成立，注册资本20亿美元。彭建军表示，恒大法拉第未来将推动世界领先的新能源汽车技术落地中国。

彭建军表示，十年后，年产能计划达到500万辆，FF91、FF81等多系列多车型产品面向全球市场，覆盖高端、中端及入门级，打造互联网智能出行生态，全面满足快速增长的不同市场需求。

目前，FF91首台白车身已运抵美国汉福德生产基地，正式开始FF91的整车组装工作，包括工程测试在内的各类严格测试也在同步推进。





恒大法拉第未来智能汽车(中国)有限公司于8月7日成立，登记机关为广州市南沙区市场和质量监督管理局。经查企查猫可知，恒大法拉第未来智能汽车(中国)有限公司法定代表人为彭建军，注册资本为20亿美元，经营范围包括汽车零售、车辆工程的技术研究、开发等。

在股权关系上，恒大法拉第未来智能汽车(中国)的法人股东为恒大法拉第未来控股(香港)有限公司，认缴20亿美元。就是这家公司(当时叫做Smart Mobility)，今年2月在广州设立了睿驰汽车，之后拍下了南沙的一块地。

虽然恒大占有Smart King公司的最大股份，但是根据恒大健康的公告，其仅持有Smart King公司12%的投票权，贾跃亭等FF原股东持有88%。



