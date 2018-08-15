全球化“叫魂”：西方媒体为什么夸大中国科技

文/我堂堂一个熊猫

来源：脑极体

在西方媒体构建的世界中，中国一直是一个被误读的国家。在过去，影视作品和新闻中的中国，往往是贫穷、混乱、文明程度低下，因为饥饿养成了食用动物器官和猫猫狗狗的习惯。

不过近几年以来，随着中国越来越多地走向世界舞台，“神秘的东方迷雾”也开始逐渐散去，西方世界的人们开始意识到中国正在逐渐强大起来。尤其是这几年中国科技的发展，甚至到了让世界惊叹的程度。

不过当世界意识到中国科技的强大时，一些外媒的宣传报道又开始往奇怪的地方发展。从“野蛮落后”变成了“拥有种种神奇的黑科技”，而且在外媒的口径中，中国的黑科技不但突破想象和常识，甚至常常被政府用来监视和压迫民众。

这时作为“可怜”的中国民众，往往会一头雾水——原来我自己都不知道，我过得这么惨。

在外媒眼中，

我们的科技已经这么牛了

那么我们都有哪些被外媒误读的科技成果呢？

能将人碳化的激光枪

最经典的案例莫过于此前港媒报道的“激光枪”事件了。几个月前，一家港媒报道称中国已经研发出来一种名为ZKZM-500，这种武器可以射出无声无形的能量光束，这种激光可以透过玻璃进行射击、让易燃材料轻易燃烧起来、并且可以在800米之外将人碳化。同时报道称，中国将利用这种激光武器管控那些不听话的民众们。

可实际上呢？从技术角度来讲，激光武器要想达到这种能力，需要巨大的激光发射器，根本不可能集中到一把武器上。并且中国专家也辟谣，ZKZM-500是普通的非致命警用装备，只是利用强光对犯罪分子进行干扰性致盲。

监视民众的无人机鸽子

同样是这家港媒，最近又撰写了一篇报道，称中国已经研发出了和鸽子一模一样的仿生无人机，这种无人机鸽子会在空中盘旋，通过迷惑民众来达到监视的目的。

然而这种无人机鸽子其实只是一款普通的仿生无人机，除了中国，美国、芬兰都进行过鸟类无人机的研发。这类无人机的作用主要是混入鸟群对鸟类进行观察、飞行轨迹引导。至于监视人类……是天网系统不够密集还是针孔摄像头不够隐蔽？何必费这个力气呢？

征信系统与《1984》

更可笑的是，此前有外媒报道，中国将在2020年彻底推行“社会信用评分”，一边收集市民在互联网上的发言和购买记录，一边用摄像头观察他们在线下的行为，发帖表扬政府会导致评分上升，不良驾驶行为会导致评分下降。

这一分数决定了你的上网速度、约会App上的可见度、以及能不能乘坐交通工具。外媒称中国市民会因为担心“报复”而被迫加入这一计划，中国政府正在通过这种方式创造一个“奥威尔式”的世界。同时外媒提到，帮助政府打造这一计划的公司名为“Sesame Credit”（直译过来就是芝麻信用）。

看到这里大家都知道，这家媒体显然是把芝麻信用分、交通摄像监控和征信系统混在一起，编造出了一个社会信用评分计划。不过我们要是真有这么强大的手段推行这种评分计划，估计也不会有那么多P2P被薅羊毛了。

反常识地夸大中国科技能力，

他们在21世纪“叫魂”

相信很多人会和我们有一样的想法——这都2018年了，从美国到中国的机票无非几千块，怎么还会有西方记者编造这些完全不合逻辑的新闻呢？

实际上这种情况不仅仅发生在中国，在部分西方媒体的笔下，俄罗斯和朝鲜豢养着一批强大的黑客军队和网络水军。前者已经入侵了国家公共设施和互联网的每一个角落，时刻准备着通过破坏电力系统、选举投票系统或是舆论攻击来颠覆美帝人民的美好生活。后者则正在通过勒索病毒和银行系统攻击四处抢钱。

令人十分不解的是，在过去部分外媒通过强调贫穷落后和饮食习惯来丑化中国形象，往往还都是建立在事实之上，而如今外媒对中国科技能力的夸大和用途的扭曲，几乎已经到了闭眼瞎说的地步，与事实，甚至与最基础的物理逻辑都完全不符。

不过太阳底下无新事，今天这种情况，其实与中国乾隆年间发生的“叫魂”事件有些类似。

乾隆时期，随着海外通商的繁荣和丰富的农作物引进，中国经济民生空前繁荣。可随着经济发展，贫富差距开始扩大，人口的流动性带来了社会的不稳定性。同时各级执政机关官僚习气十分严重，结党营私、官官相护、欺上瞒下的情况十分严重。

就在这时，有官员向乾隆上报了民间的“叫魂事件”——一种通过剪下他人发辫，对灵魂进行控制的巫术。因为涉及到“发辫”这个关键因素，乾隆皇帝十分震怒，认为这是妖党作祟，命令各地方和各级官员对叫魂事件进行彻查。那些声称不存在叫魂事件地方官员，就会被皇帝斥责办事不用心。于是官员们为了“满足”皇帝，开始不断声称自己发现、惩处了叫魂妖党。叫魂事件也越闹越大。

结果经过将近一年的时间，人们才发现几乎所有的叫魂妖党都是冤假错案，地方官员为了政绩将流民屈打成招，所谓叫魂更是无稽之谈。这场闹剧最终结束，乾隆皇帝仍然一口咬定世上存有妖党，只是要求官员不要大张旗鼓地围剿。

显然乾隆自己是知道所谓“妖术”是没有那么大的力量的，一方面他借着妖党之名向底层民众传播恐惧，将贫富阶级间的矛盾转移到流民身上，另一方面他则是以彻查妖党之名敲打各级官员，加强实权的掌控。

历史的荒谬，和我们面临的现实

从古至今，当反常识成为一种社会性现象时，往往背后隐藏的是赤裸的政权博弈。

今天，中国作为欧美意识形态之外的国家，在科技、军事和经济上的增长，对于欧美国家来说，就是乾隆皇帝眼中那条被剪掉的辫子。对于如今的全球秩序来说，是非常严重的潜在威胁。

而欧美国家，尤其是美国，自身所面对的失业率提升、经济增速放缓，就像当时的大清一样，内部矛盾逐渐累积，急需一个发泄点。

这时黑科技强国中国、黑客水军故乡俄罗斯、盗币窝点朝鲜，就一齐成为了“叫魂者”，通过不同意识形态国家技术能力的夸张，西方记者某种程度上是在恐吓欧美国家的民众——他们已经那么牛X了，没准明天你的银行账户就被盗光，全城断电，要是不服，中国的激光武器就会从千里之外把你烧成碳。

两种意识形态本来就长期处于对立状态，大多数欧美民众对于中国、俄罗斯等等国家缺乏了解，也增加了“妖术”存在的合理性。

就像乾隆皇帝借着叫魂事件清洗官员一样，随着夸大中国科技威胁而来的，很可能是欧美国家的种种政治手段。

我们现在就能看到，以俄罗斯水军和黑客为名，欧美社交媒体平台正在严查政治广告和疑似水军的账号。而在媒体上宣传中国利用科技监视民众，这种一边夸大中国科技能力一边抹黑中国的言论，本质上和美国发起贸易战所传达的情绪完全吻合。

不过由于不可抗力，大部分国人并不知道我们的科技水平已经在部分外媒笔下被“妖化”了。

其实今天的中国与世界，相比乾隆年间的叫魂事件，最大的不同就在于叫魂妖党本不存在，可中国和其他国家的竞争却是切切实实的。