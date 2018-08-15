开封30余辆青桔共享单车车锁被剪，哈罗单车道歉

据河南媒体报道，7月21日，开封市出现了投放在街头的共享单车被破坏事件。经现场勘查，警方确定在龙亭公园后门外，以及市体育馆门前的30余辆青桔共享单车车锁被人用破坏钳破坏。

通过监控视频对比，警方认为哈罗单车胡某哲、于某峰等8人具有重大作案嫌疑，并对几人依法进行了刑事拘留。警方称，除了其中一名嫌疑人刚刚从哈罗单车开封运营部离职，其余7人全部都是哈罗单车开封运营部的员工。

8月14日，针对近日媒体报道的哈罗员工剪断几十辆青桔单车车锁一事，哈罗单车发布公告称，对该事件的发生深表歉意。同时哈罗单车方面称，公司会积极配合警方的工作，及时公布新的进展。

下面是哈罗单车公告全文：