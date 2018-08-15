开封30余辆青桔共享单车车锁被剪，哈罗单车道歉

据河南媒体报道，7月21日，开封市出现了投放在街头的共享单车被破坏事件。经现场勘查，警方确定在龙亭公园后门外，以及市体育馆门前的30余辆青桔共享单车车锁被人用破坏钳破坏。
通过监控视频对比，警方认为哈罗单车胡某哲、于某峰等8人具有重大作案嫌疑，并对几人依法进行了刑事拘留。警方称，除了其中一名嫌疑人刚刚从哈罗单车开封运营部离职，其余7人全部都是哈罗单车开封运营部的员工。
8月14日，针对近日媒体报道的哈罗员工剪断几十辆青桔单车车锁一事，哈罗单车发布公告称，对该事件的发生深表歉意。同时哈罗单车方面称，公司会积极配合警方的工作，及时公布新的进展。
下面是哈罗单车公告全文：
“开封共享单车破坏案”的致歉和声明
该案件本身的情况以警方公布的官方消息为准。
但此次事件性质恶劣，给社会造成了不良影响，也辜负了厚爱我们的用户和政府部门，作为企业方需要深刻反思，对于该事件的发生我们深表歉意。
哈罗单车自成立以来一直奉公守法、严于律己，自觉维护行业和市场秩序，以创造用户价值为己任，以促进行业未来发展为使命，快速成长为深受用户喜爱的单车品牌。该事件的发生严重背离了哈罗单车的价值观和企业使命，也与我们一直倡导的行业良性竞争相悖。
为此公司已经成立专项调查组处理此事：
1、已经为涉事员工聘请专业的律师，案件的相关进展及定性以警方公布的消息为准；
2、全员重申员工价值观教育，员工是公司最重要的资产，教化和培育员工树立正确的职业价值观，哈罗义不容辞；
3、对涉事运营区域重点排摸，现已查明涉事人员中有一名为事发前被劝退员工、另有三名员工在事发后同一天离职，其中一人曾于事发前面试友商同类职位。
专项调查仍在继续，我们也会及时公布新的进展。同时，公司会积极配合警方的工作。
欢迎媒体和社会各界多多监督，让我们变得更加美好，让行业为用户创造更大的价值。
哈罗单车
2018年08月14日