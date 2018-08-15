为何加入YC？陆奇说出了这三点关键原因

今天上午，全球知名创业投资及加速器Y Combinator（以下简称YC）今日宣布正式入华，并成立Y Combinator中国（简称YC中国）。作为在美国市场外展开业务的首个国家，中国是YC迈向全球化的第一步。更重磅的是，YC同时宣布由陆奇出任YC中国创始人及首席执行官，全权负责YC在华业务发展，并担任YC全球研究院（YC Research）院长，领导YC全球研究院的前沿科学研究。

在经历了三个月的沉寂后，YC进军中国的消息也揭示了陆奇的全新选择。那么，陆奇的下一步为什么选择了YC？陆奇本人在现场进行了回答。网易智能第一时间在现场整理如下：

首先，陆奇交待了加入YC的两个背景：

陆奇表示，过去有机会参与了大规模平台技术的开发，也参与了一线的技术产品创新，这些技术在全球范围造成了巨大的影响，这是一个不可阻挡的历史的长河，因为目前社会进步最大的驱动力就是科技创新。

“从我个人的角度来讲，站在技术驱动创新的前沿，寻找机会能够参与，能够有机会做贡献，能够学习，是我永久的驱动力，也是我个人生涯上长期的指南。”陆奇说到。

第二个背景是，关于当前，整个全球一个比较大的机遇窗口就是基于人工智能这一系列前沿的技术所驱动的创新，它将在全球范围内对整个社会经济产生前所未有的影响，在这个浪潮之下，中国会成为世界的创新大国。对此，我们需要建立更强的技术创新的能力，我们需要对科技做更多有效、更长期的投入。我们都知道，新的生产力会带来新的生产关系，像人工智能这样的技术所带来新的生产能力会对创新体系有所影响，特别是对创业者、投资者。“我们需要探索和建立把资本、人才、商业、科研更有机的融合起来，激活更多的创新机会，带来更多的创新效益。”

基于以上背景，陆奇说出了加入YC的三个具体原因：

第一，YC这个全球平台给了陆奇两份工作，一是YC中国的创始人兼CEO，二是YC全球的研究员。陆奇认为这更适合自己参与新一代的技术驱动创新的浪潮，找到更多更好的机会来做出自己的贡献。陆奇称，“从我个人角度来讲，在中国成为创新大国的过程当中，我能直接参与其中，每次想起来都会心跳加快，这是一个振奋人心的机会。当然也提供了很多让我学习的机会。”

第二，由于个人和家庭的原因，陆奇希望在美国和中国多花时间，YC这份工作让陆奇可以在中美两地，完全满足其个人家庭的需求。

第三，陆奇与YC全球CEO Sam Altman早在2005年相识，双方志同道合，对中国创新发展有着同样的愿景和信念。陆奇在美国科技圈的人脉，加上中国的个人的文化基因，可以把人脉这一层有机的融合在一起。

YC总裁、OpenAI联席主席Sam Altman表示：“中国是全球科技创新发展的中流砥柱。我们需要一个深谙技术之道、贯通中美文化、与YC志同道合的顶尖人才来组建YC中国团队，持续发力中国市场和深耕科技研发。陆奇先生具备丰硕阅历、专业知识、出色领导力和敏锐洞察力，是YC中国创始人及首席执行官和YC全球研究院院长的不二人选，相信陆奇先生将率领YC中国走向成功。”

陆奇说，YC对我来讲是一个非常非常好的平台。YC给我的工作，是非常适合我在下一阶段持续我个人长期的一直追求的一个梦。