国产手机均价上涨背后：在国际竞争中不断增强的创新自信

在那个“千元机”盛行的年代，一场发布会大家最为期待的似乎只有报价环节，当大屏幕上打出“1999”或是“899元”的价格后，台下总能爆发出阵阵叫好声。

如今，国产旗舰价格已经稳稳踏上了4000元档，血拼低价的时代则一去不复返。这一方面是原材料、供应链价格上涨所带来的影响，另一方面，国产手机在全面屏、3D人脸识别、屏幕指纹等新技术上加大了投入。

近日，市场研究机构Counterpoint Research公布了2018年第二季度全球手机品牌平均零售价(ASP)排名，苹果iPhone仍然是最贵的智能手机，平均零售价为724美元，同比上涨20%。其次则是国产品牌OPPO，平均售价为275美元，同比上涨20%。

另外，华为手机平均零售价为265美元，涨幅达到28%；vivo手机均价为259美元，同比上涨16%；三星手机平均售价为247美元，同比上涨5%。一直主打高性价比市场的小米手机平均售价也上涨了14%。

Counterpoint Research报告指出，中国品牌手机平均零售价大幅上升的主要原因是其不断进行外观升级、人工智能/双摄等新技术的引入、和中高端产品占比日益提高，相比之下三星和苹果诚意不足。

去年，苹果发布的iPhone X价格达到了8800元以上，相比iPhone6和iPhone7发布时的顶配版本，价格高出近2000元。对于很多国内用户，iPhone X的昂贵价格而已经超出了很多人的接受范围，同时虽然是有全面屏的创新，但是实际的体验也只有face ID、AR拍摄、无线充电等技术的加入，这些都不能够成为革命性的创新设计，自然很难让消费者买账。

而刚刚发布的三星Note 9顶配版价格达到了9499元，这款搭载了骁龙845旗舰机，在相同配置的国产品牌中，最低售价仅2600元，中间差了近7000块，虽然有Super AMOLED全视曲面屏这样独有技术支撑，但对于用户来说，就要考虑高价格是否带来实际体验上的提升问题。

反观国产手机，华为最新P20系列顶配价格已经超过5000元，而在2015年这一系列价格刚过2000元。同样，最新的OPPO Find X顶配版价格超过5000，vivo的NEX系列价格也接近5000元。

国产旗舰手机价格远低于苹果和三星，但在一些技术创新上带来了更多的变化，其中华为P20 Pro为全球首款后置三摄的智能手机，同时搭载了华为AI芯片麒麟970；OPPO Find X是安卓阵营首款支持3D人脸识别的手机，还带来了全新的双轨潜望式升降摄像头和高达93.8%的屏占比；vivo NEX则搭载屏下指纹3.0和全屏幕发声技术。

显然，没有足够的创新力是无法支撑高价格的。随着智能手机的竞争从参数堆砌转变为用户体验、用户服务比拼，未来单纯靠高配置肯定无法立足于市场，如果没有创新黑科技支持，将难以获得消费者的关注，这也是中国手机厂商从份额第一走向利润第一的关键。