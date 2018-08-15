为何我们能容忍本土互联网产品“丑”

来源：深响（deep-echo）

Winnie是一位长期生活在纽约的工业设计师，由于家人买了拼多多的股票，她出于好奇，下载了“拼多多”。但是一打开操作页面，那种密密麻麻的信息排列式布局，立刻让她望而却步——一个上市公司的App为什么UI会设计得这么“丑”？

如果你仔细回想一下，“拼多多”所代表的这种复杂、高度集合信息的设计风格，在中国互联网江湖中并非个例。

淘宝、京东、今日头条等等，各大主流App的首页设计均是如此——琳琅满目的信息恨不得填满你的世界，色彩斑斓的图片、GIF搔首弄姿般地时刻提醒着你：点我！点我！

电商类App的首页UI界面，是不是长得都差不多？

▲从左到右依次是：淘宝、京东、苏宁易购、1号店

相较于国内互联网公司复杂的“大而全”式设计，国外的UI设计大多走“简约”路线：非常注重留白，收藏起功能选择栏，集中突出某一项功能。

▲在同行的映衬下，难怪Winnie会觉得中国的App “丑”了。难道是中国互联网人的审美出了什么问题吗？

01、汉字原罪

关于审美的讨论，其实是一个公说公有理、婆说婆有理的话题。在互联网设计当中，美、丑都是相对的概念。在Winnie眼中，“丑”就是密集式的复杂设计，以中国为代表；“美”则是留白式的简约设计，以美国等西方为代表。

自从乔布斯开始，在以科技创新为象征的互联网行业中，美国等西方国家一直都“代表着先进文化的前进方向”，如今顺理成章地，它们所采用的简约设计风格，是目前国际上UI设计界的主流声音。但中国的互联网公司这次却偏偏不跟风了，纷纷祭出各种五花八门的复杂设计作品，让人眼花缭乱、应接不暇。

中国这种高密度的信息设计，往往都伴随着几大特点：链接多、图片多、色彩斑斓。而这与汉字的结构息息相关。

中文中最复杂的汉字biang 共有57画

▲“biang biang面”为陕西关中地区的一种民间美食

与英文这种表音的拉丁文字不同，汉字作为表意的象形文字，是世界上最复杂的语言之一。英文有26个字母，相互排列组合就可以构成有意义的词；但是汉字却有八万多个单字，不论是单独、排列还是组合都可能生成不同的词，结构着实复杂。

并且汉字没有大小写、没有空格、笔画众多、花头较少。在自身复杂的前提下，简体汉字也缺乏很多设计上的可塑性。这就决定了在界面设计上，简体汉字比英文更加繁琐。所以，当你的App上大量出现中文的时候，即使其他元素保持不变，你也会觉得设计变得更复杂了，像是变“丑”了，降低了原先设计的“逼格”。

▲把包上的英文转换成汉字，立刻满满的违和感（图片来源微博）

在互联网的世界中，简体汉字不仅在外观上相比英文更加复杂，其在功能上受到的制约，也加剧了这种复杂的呈现方式。

互联网是诞生于英语世界的产物，这是一个从最底层的框架开始，就以字母为基础构建的网络平台。不论是Windows还是Linux，再到移动时代的Android和iOS，所有的操作程序都是用英文写就的，这就导致在中文搜索出现前，如果用方块字搜索网页，你几乎什么也搜不到的。

中文搜索出现后，域名的字母问题依然存在，用户可以看得懂汉语，但是他们无法记住用英文字母拼就的域名。所以与其让用户去记住网页地址的一连串字母，不如直接提供链接——这就体现了非英语世界中“门户网站”的重要性。大量排列链接的意义本质上正是为了解决用户“看不懂英语字母”的问题，让他们可以直接点击链接，导航到想去的网站。

▲2007年的新浪网

而且，这并不是简体中文独有的情况，日语、韩语、繁体中文等在设计上都与简体中文有着相似的困境。在迎接以英文为主的互联网时代到来时，不可避免地要使用这种多链接的方式，设计自己的网页。

文字多了，为了配合布局让网页看起来不会那么枯燥，我们自然而然会想到添加图片。于是各种五颜六色的图片、色彩斑斓的GIF也就应运而生，配合设计师调配页面上复杂的设计风格。

02、相比西方人，中国人更擅长观察复杂环境

在国外脑科学领域有一个研究分支为“文化神经科学”（Cultural neuroscience），主要研究不同文化背景会对人的大脑神经产生怎样的影响。

2005年，密歇根大学心理学系的三位教授Hannah Faye Chua, Julie E. Boland和Richard E. Nisbett做了一个有趣的实验。他们把一些图片，分别拿给美国人和中国人观看，然后记录受试者的眼动情况和记忆能力。结果表明，美国人更容易注意到图片中的单个物体；而中国人则能够对物体、环境、背景等多种元素有一个均衡的感知。

▲实验中所用到的让受试者观察的图片示例和论文截图

换句话说，中国人和美国人对信息有不同的感知方式，我们更擅长观测充满复杂信息的环境。Chua他们认为，这与中美的文化差异相关：美国更崇尚个人主义，而中国则更崇尚集体主义。

后来，这一学科的其他相关研究均不断印证了Chua他们的发现。专栏作家Sharon Begley在“文化如何塑造大脑”一文中写道：当观察复杂的场景时，亚裔和非亚裔分别激活了不同的大脑区域。亚裔大脑中的图形处理区域会活跃起来，这使他们更能关注到整体；而非亚裔的大脑活动则主要集中在个体物体识别区域。

也就是说，咱们中国人，天生就有能够处理复杂信息的能力，所以在面对“拼多多”们这种繁琐的UI设计时，根本就没太当回事儿。在我们日常生活的文化空间中，中国用户已经逐渐习惯了各种复杂的元素构成，并不会认为它特别得“丑”或者“美”。复杂，只是一种习惯性的设计表达。

▲美国曼哈顿唐人街的街市布局与曼哈顿其他地区的布局截然不同充满了中国“复杂”的特色 图片来源：维基百科

传统中国人爱热闹，喜欢“人多”的氛围，比如好餐厅就一定要是人声鼎沸的，一定要是排队的；喜欢红色，因为代表喜庆。逢年过节更是要走街串巷，锣鼓喧天、鞭炮齐鸣，这代表了好兆头，是中国文化的一部分。

在这种文化环境下，我们诞生出来的设计作品也极具特色。诸如窗花、贴图等充满民族文化的设计作品，往往都透露着一种“复杂”的特点。一个作品中通常都有不止一个人物，细节雕琢得到位，各种元素齐全，整体上来看，体现出的就是一种信息密集式的复杂艺术特征。

▲苏州桃花坞产出的桃花坞年画，色彩艳丽

如果把它和“拼多多”们的主页联想在一起，是不是有一种异曲同工之妙？

你很难说这是丑还是美，它是一种客观存在的文化现象，没有随着科技和互联网的发展而消失，而是以另一种方式保存了下来。在使用这些互联网产品时，中国最广大的用户们并没有表现出太多对美丑的评价，因为我们在大脑中已经自然地接受了这种“复杂”的设计风格。

03、产品设计

日本设计师原研哉（无印良品最早的设计总监），曾在自己的书中（《设计中的设计》）说到：设计的首要任务永远都是实用性，要在实用性的基础上给用户以美的体验。原研哉是日本极简主义设计理念的代表，极简如他，依然强调的是设计在功能端的作用。

对于互联网界面的UI设计来说，撇开文化表层的原因，它从本质来看就是一种商业行为，那么“满足用户需求”，就是产品经理在任何时候都会最优先考虑的事。对于中国的这些互联网公司来说，采用复杂设计的最直接原因，可能只是因为这么做能赚钱而已。

Porter Erisman在自己的畅销书《六十亿购物者（Six Billion Shopper）》中，记录了李开复还在谷歌时的一次内部讲话，那时谷歌还没有离开中国。李开复在讲话中提到，在全球各地谷歌实验室进行的“眼动测试”中（眼动测试，记录受试者在浏览网站时眼睛转动的情况，以此来判断他们注意力的变化），他们发现了一个有意思的现象：美国的谷歌用户，在使用谷歌时，目光会直接锁定在搜索框；而中国的谷歌用户则可能会把整个网站都浏览一遍，就像是在寻找一些可能潜藏的“小惊喜”。

▲《六十亿购物者》这本书描写了全球电子商务市场中的企业故事

李开复的结论与Chua教授等的研究结果如出一辙。显然，在中国的社会环境下，高信息密度的复杂式设计更符合用户的行为习惯，也能吸引更多的用户流量。

以淘宝和亚马逊为例。对于美国用户来说，他们平常的购物场景发达，用户登陆亚马逊往往会直接通过搜索框找自己需要的商品。而且这些用户通常在登陆前，就对自己所要购买的商品有了充分了解。

▲亚马逊在不同地区的首页设计差异，它的中国版已经为中国人的使用习惯进行了明显的个性化设计

但是中国用户在淘宝上，往往会有一个“逛”的行为。他们打开淘宝后就像逛商场一样，四处翻看，打开各种链接和优惠活动页、观看特卖直播，然后把不同店家的相同商品放进购物车，最后货比三家再购买。

显然，如果一个中国用户用亚马逊买东西，他不会觉得亚马逊简约、好看，反而会认为它的用户体验弱爆了，想要的信息统统都没有。

除此之外，中国庞大的人口基数，也是孕育复杂式互联网设计的一个重要原因。庞大的人口基数下代表了中国大多数互联网用户的基本样貌：受教育程度普遍不高、需求多样（且每一个细分需求都有足够大的市场）、消费能力偏低。

虽然现在大家口中常说：到处都是985/211，硕士博士满地跑。但实际情况是，中国从恢复高考以来，四十年累计的本科学历者只占全国人口的不到4%。受教育程度较低意味着对审美的敏感度也较低，他们更追求基本层次的体验和享受。

对于这样的网民群体，与其采用简约设计让他们独立搜索，不如把所有选项都放在他们面前，让他们自由挑选。越懒人模式的设计，也就越能够留住用户。

留住用户就是留住了衣食父母，产品经理们一定都懂这个道理——于是他们把所有能想到的需求，都放在设计界面中。因为即使一个不起眼的需求，在庞大的用户基数面前，都可能有海量的市场，谁都不愿放弃可能存在的商机。

最后，消费能力偏低，这就意味着中国用户对价格更加敏感。2017年，中国全国居民人均可支配收入约为2.6万元（约4000美元），而美国人均可支配收入则是60,000美元，是中国人的大约15倍。

▲同样在手机App上搜索小米手环在亚马逊和淘宝出现的截然不同的UI界面

琳琅满目的填充式设计，充分满足了消费者们的“廉价”心理：复杂的设计下，在线商品就像现实中的大卖场，复杂往往代表着“便宜”。

“廉价”的设计不会给用户带来心理负担。我们在日常生活中，看到一家店装潢精美设计优雅，会潜意识认为这家店的东西肯定很贵，从而在进店之前就产生消费心理障碍。

而价格敏感的用户常常也会有一些“占小便宜心理”。他们往往觉得相同价钱买得东西越多，就越划算。这也就是为什么淘宝店主们总会在卖东西时，送很多小礼品。比如买衣服送袜子，买篮球送气针、气筒篮球袋等等。所以，中国的电商们在制作宣传图片时，也会极力在一张图里堆满各种优惠信息，充分满足人们“多就是好”的潜在阅读期待。

所以，中国互联网这种“复杂式”的设计风格泛滥，并不是我们失去了审美，而是在文化、经济、消费者心理等多重作用下的考量。相比国外的简约式风格设计，复杂的设计可能不好看，但是对于产品经理们来说，好看，并不是他们设计产品的最关键因素。

再多说句题外话，这种复杂的设计风格，如果让国外公司模仿，还真不一定能做成。

去年天猫双十一的时候，杭州的森马电商部门聘请了几十位设计师，来实时设计各种商品的展示图片，以满足淘宝这种复杂设计UI下的内容宣传和调换。这只是森马一个品牌而已，那天参与双十一的品牌可能有成百上千个。为了要配合淘宝这种信息密集式的页面设计，商家需要花费一笔巨大的人力成本。这样的工作，也只有还在吃着人口红利尾巴的中国市场上，才有机会做到了。

其实，中国的艺术史源远流长，简约之美的设计理念并不是什么舶来品，我们其实擅长得很。上文中举的复杂的艺术设计作品，多来自民间。那么简约的艺术设计作品，过去都是谁在把玩欣赏呢？

嗯，文人骚客，巨贾富商，皇亲国戚。

如今，中国一些小众的App和网站，也会选择简约式的设计风格。但代表中国最广大人民普遍需求的，依然是那些用着复杂式设计的互联网公司们。