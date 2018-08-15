彭博：市值蒸发1500亿美元，腾讯接连遭受打击

据彭博社北京时间8月15日报道，腾讯控股公司曾是亚洲最热门股票，现在，腾讯的投资者正设法弄明白它距离触底反弹还有多远。

▲腾讯微信

自从在今年1月份创下股价最高点以来，腾讯股价已累计下跌逾25%，市值已经累计蒸发了1500亿美元以上，股东失去的财富在全球最多。周二，在中国监管部门要求腾讯从其PC下载服务下架《怪物猎人：世界》游戏后，腾讯市值蒸发了150亿美元。这距离《怪物猎人：世界》上线仅有几天时间。

腾讯遭遇的这一打击正值该公司游戏营收增长放缓之际。投资者最关注的是腾讯在国内遇到的监管挫折。除了《怪物猎人：世界》外，腾讯还没有获得批准从热门手游《绝地求生：大逃杀》中创收，尚未在中国推出PC版。当腾讯在周三发布第二季度财报时，投资者将会从中寻找答案。

网游业务受冲击

“腾讯股价中已经纳入了许多消极因素，”中国银河国际金融控股有限公司驻香港分析师布家杰(Mark Po)表示，“投资者唯一关注的焦点在于网游业务的增长。”

自今年6月份以来，至少有11位分析师下调了腾讯的目标股价。接受彭博社调查的分析师预计，腾讯第二季度营收将增长37%，营业利润将增长18%。

▲阿里市值超过腾讯

阿里巴巴集团将在下周发布新一季财报。在股市动荡期间，阿里股价表现稍好些。随着阿里斥资数十亿美元收购和建立全国性零售和交付网络，阿里的利润率正在下滑，但是预计会推动营收增速创下四年多来的最快。

腾讯第二季度营收预计增长37%，将创下自2015年以来的最慢增速。在分析师看来，主要担忧就是PC版《绝地求生：大逃杀》的推迟上线，腾讯未能获得批准从手游版的中国玩家中开始创收。按照游戏时间计算，《绝地求生：大逃杀》是今年6月份中国第二热门游戏。

股价或继续下滑

所有这些影响了腾讯的主要收入来源。由Han Joon Kim领衔的德意志银行分析师现在预计，腾讯第二季度手游营收将环比下降6%，而不再是增长6%。

“在没有新增长动力的情况下，腾讯股价可能会继续下滑，因为手游行业增长预计会放缓，”群益投信驻台北基金经理里克·苏(Rick Su)表示，“如果真的是这样，它无法维持一只成长股票的高估值”。彭博社数据显示，他已经把腾讯股票在其投资组合中的占比从2月份的5.2%降低至了2.7%。

不过，如果腾讯最终能够获准发布PC版《绝地求生：大逃杀》和《堡垒之夜》，那么该游戏巨头可能会在第三季度走出阴霾。“我们预计腾讯网游营收将在今年下半年重拾增长势头，”建银国际分析师罗尼·何(Ronnie Ho)称。

阿里营收增速将创新高

相比之下，阿里新一季营收有望创下自2013年12月以来的最快营收增速，当年的增速为61%。阿里对传统零售、视频内容以及外卖等新服务的大力投资协助促进了营收增长。巴克莱银行分析师格雷戈里·赵(Gregory Zhao)称，阿里的广告和佣金营收可能会增长31%。

▲阿里营收增速预计继续快于腾讯

这些支出蚕食了阿里的利润率。在两年时间内，阿里获得了旗下物流网络的控制权，收购了视频网站优酷和外卖服务饿了么。它还在向盒马鲜生等众多食品杂货店和百货商店投资。野村证券分析师史家龙(Jialong Shi)称，阿里主营电商业务的息税、折旧以及摊销前利润率可能会较去年锐减17个百分点至46%。

不过，从更长远来看，这些投入可能至关重要。“除了当前13%的中国零售市场份额，投资对于阿里开拓规模远远更大的目标市场必不可少，”杰富瑞香港公司分析师陈翠珊(Karen Chan)在报告中称。

至于腾讯，投资者正在寻找复苏迹象。当被问及腾讯发布第二季度财报后的股价反应时，布家杰给出了悲观预期。

“这取决于消息有多坏，”他表示。