“靠脸吃饭”来了，支付宝刷脸支付正式开启商业化

IT之家8月15日消息 出门忘记带现金还有手机支付，但是忘记带手机该怎么办呢？8月15日，在蚂蚁金服开放日广州站上，支付宝宣布刷脸支付已经具备商业化的能力，在未来一年内将向各种商业场景普及自助收银+刷脸支付的解决方案。

据悉，从去年9月1日，支付宝在肯德基的KPRO餐厅上线了刷脸支付，不用手机，通过刷脸即可支付，这也是刷脸支付在全球范围内的首次商用试点。截至目前，全国已经有11个城市的23家肯德基门店支持刷脸支付。

现在，不仅是在肯德基，在药店、超市、便利店等众多的线下零售场景，全国上百个城市的超过百万消费者已经率先体验了支付宝刷脸支付。

在广州卜蜂莲花三元里店中，用户在挑选完商品后，即可自助在设备上扫码完成计价。然后，只需要根据屏幕提示，完成人脸识别和输入手机号验证，即可成功付款完成交易。在自助收银机上从结账到刷脸支付整个过程耗时不超过10秒，免去排队等待等环节，大大节约了时间。同时，也不必记住复杂、繁琐的密码，降低了使用难度，对老年人等群体很友好。

据了解，目前人脸识别技术已经在“互联网+政务”领域得到较广泛应用，超过100个城市的用户通过支付宝刷脸完成身份验证，可以在线办理公积金查询和提取、个税查询、养老金领取资格认证、电子证件等公共服务。

尽管人脸识别已经有较多的应用场景，但此前刷脸支付迟迟未能投入商用，难点在于支付环节的应用安全性要求更高、线下场景更为复杂，以及公开环境、公共设备的挑战更大。

据蚂蚁金服生物识别技术负责人留招介绍，目前支付宝刷脸支付识别的准确率为99.99%，与市面上众多采用2D人脸识别技术的应用不同，支付宝的“刷脸支付”采用的是3D人脸识别技术，在进行人脸识别前，会通过软硬件结合的方式进行活体检测，来判断采集到的人脸是否是照片、视频或者软件模拟生成的，相比较于2D人脸识别技术，能更有效地避免各种人脸伪造带来的身份冒用情况。

目前，刷脸支付商业化仍处于初期阶段，相比二维码、NFC等移动支付手段，“刷脸支付”进一步省去了手机这一环节，是新的支付场景扩展。

