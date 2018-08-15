中国移动正度过最困难时刻

工业和信息化最新数据显示，2018年上半年，我国电信业务收入累计完成6720亿元，同比增长4.1%。其中，移动流量数据最为亮眼，上半年移动互联网累计流量达266亿GB，同比增长199.6%；通过手机上网的流量达262亿GB，同比增长214.7%，占移动互联网总流量的98.3%；移动数据及移动互联网业务收入3095亿元，同比增长12.8%，占电信业务收入的46.1%。虽然整个通信行业的量收剪刀差持续扩大，甚至出现了“大喇叭”量收背离情况，但是中国移动公布的数据显示，其正在艰难度过最为困难的时刻。

一、年内通服收入企稳，通服收入占全行业比回升明显

8月9日，中国移动公布了其2018年上半年财报。数据显示，期内，中国移动营运收入实现人民币3918亿元，较上年同期增长2.9%；通信服务收入为3561亿元，较上年同期增长5.5%；EBITDA为人民币1459亿元，较上年同期增长3.7%；股东应占利润达到656亿元，同比增长4.7%。单纯看这组数据或许无法了解整体情况。对中国移动来说，今年一季度是非常艰难的。其中的原因主要有两个：第一个是取消流量漫游费+资费套餐年内再降低至少30%预期；第二个是友商广泛开始各种不限量套餐对尚未准备好的中国移动的冲击太猛。我们把上半年的数据分拆，或许大家可以更清楚地看了解其中的变化。与通信行业整体通服收入同比增幅相比，中国移动完全是逆向行驶，相关支撑数据详见下表。无论是通信服务收入同比增幅，还是通信服务收入占全行业比都出现了快速回升，特别是通信服务收入占全行业比从一季度的50.7%回升到二季度末的52.98%。以上数据或许可以证明，中国移动并没有为了跟随友商的竞争步伐而机械地大面积推广各种不限量套餐。也就是说，在增量用户获取和存量用户保有方面，中国移动按照市场变化和企业自身特点，逐步实现了自己的用户经营内部平衡。

2018年通信业务收入同比增幅，无论是通信全行业还是中国移动都出现了明显下滑。当然这与今年上半年移动流量平均资费较2017年底下降了46.2%，有非常大的关系。运营商用半年时间，甚至可以说是三个月的时间，超额完成了监管层要求年内流量资费再降低至少30%的指标任务。相信其中的苦和累，运营商的小伙伴们自有深刻体会。不过这里我们继续分析上半年通信服务收入的情况，如果把时间节点继续拉长到2016年，分析近三年的情况，大家就可以对全局有更深刻的认识。2018年上半年的通信服务收入占全行业比虽然仍然比去年同期低了将近一个百分点，但是已经与2016年同期的水平相差无几，相关数据详见下表。当前这里有一个不可忽略的前提，那就是整个行业的通信服务收入同比增幅出现了明显下滑，而且幅度达到一点三个百分点。这也就是说，2018年此时通信服务收入占全行业比的52.98%与以往年份的含金量有所不同。

二、成本费用控制得力，利润增量值回升

利润无非来源于营运收入与成本支出的差额。这之间的关系，在某些情况下可以人为控制。中国移动发布2018年年中业绩显示，在通信服务收入增长同比下降的情况，中国移动净利润同比增幅较去年同期增长了一点二个百分点。另外，对中国移动来说，2018年上半年相较于去年同期，净利润增量达到30亿元，高于去年同期的21亿元。至于这增量的净利润来源，到底是源自营收增长，还是出自成本支持缩减，或者这两者的占比情况如何，我们暂时无法得知。不过，中国移动年初公布的2018年经营展望显示，2018年其资本开支较去年缩减将近100亿元。而且网络公开的信息显示，中国移动确实大幅降低了在网络建设上的投资，其他领域的成本控制是否得力，还需要进一步的观察，也需要全年财报数据验证。当然不管利润净增来源于哪里，利润增长了是事实。

虽然情况开始好转，但是危机尚未根据解除。中国移动董事长尚冰也表示，今年上半年中国移动在移动业务发展过程中，面临着不限流量资费套餐所带来的巨大压力，这也造成中国移动的用户增长和流量份额处于一个下行的区间。不过2018年下半年，对包括中国移动在内的运营商来说，有一个非常好的消息，那就是各种强力监管政策基本都已经实现，有的甚至已经提前超额完成。也就是说，下半年大家可以相对安静地竞争，没必要再打得头破血流。至于大家会不会这么干，我想大家坐下来谈一谈还是可以的。尚冰董事长也透露，移动用户增长未来还将有更大的惊喜。我们暂时还不知道惊喜到底是什么。既然是惊喜，必然会是好消息。

三、用户规模持续增长，通信行业第一位置持续巩固

中国移动公开的数据显示，在用户拓展方面，公司今年上半年净增移动客户1861万，总客户数迈过9亿里程碑，其中4G客户6.8亿，净增2732万，4G客户渗透率达到74.7%。今年上半年，中国移动4G用户DOU突破3GB，虽然总体仍然低于全国用户DOU的4.24GB，但是已经有了较大改观。另外，中国移动用户整体手机上网流量增长153%，虽然也是低于行业平均水平，但是其流量收入继续保持双位数增长。在家庭市场方面，上半年，公司家庭宽带市场的客户份额和收入份额实现了双提升。家庭宽带客户净增1,880万户，行业净增客户份额达到57%，总客户数达到1.28亿户。为此，中国移动将今年宽带用户发展目标从2100万户调高至3000万户。中国移动高带宽客户占比持续提升，100Mbps及以上带宽客户占比达到42.5%，较上年底提升20.5个百分点。

政企市场和内容市场经营虽然都有不俗表现，但是毕竟规模和份额较小，暂时还没法起到“不添秤”的作用。即便如此，中国移动在这两个领域也都取得了不错的成绩。据中国移动总裁李跃介绍，2018年上半年政企市场收入达到381亿元，同比增长22.4%，通信与信息化收入份额达到38%。重点产品方面，专线增长26.9%，份额较去年提升3.8%；IDC收入增长56.8%，较去年份额提升3.5个百分点。在新业务等“内容”运营方面，中国移动新业务收入达到279亿元，增长17.8%。从具体业务上看，今年上半年，咪咕视频表现足够抢眼。咪咕视频业务引入足球世界杯优质内容后，结合会员权益及大流量套餐，开展的差异化互联网营销，取得了良好效果。

2018年的各种监管政策都已经出完，各种艰难时刻，运营商该经历的都已经经历。今年下半年，运营商能否轻装上阵，至少现在没有了监管层面的紧箍咒。利用好接下来的有限时间，运营商该考虑如何为5G聚力，打造围绕运营商管道的核心竞争优势，或许可以成为大家的共识。