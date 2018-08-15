现实版“荒野求生”：男子被野猪夹困在山中吃昆虫野果，半月后获救

近日，浙江青田警方从山中救下一名被困半个月的男子。该男子在山中不慎被捕猎用的“野猪夹”夹伤，由于无法行走，只能一点点向山下爬行呼救，半个月中仅靠吃昆虫野果喝山泉维持生命。

据警方介绍，男子此前体重130余斤，获救后瘦到不足100斤。目前该男子已经脱险，但是面临截肢的风险。当地警方介绍，根据国家法律规定，捕兽夹、绳套、陷阱等在狩猎中都是严禁使用的，他们目前正在调查“野猪夹”的来源。

江对岸传来呼救声

8月12日下午2时许，家住浙江青田县戈溪村的赵永贵跟几位朋友在村子边的瓯江畔钓鱼，突然听见江对岸的山上传来几声呼救。“大概喊了10分钟左右，我们也朝山上喊，但是没有回应，后来大家就回家吃饭了。”下午5时许，吃过晚饭的赵永贵再次来到江边，又听到了呼救声。“这一次声音更靠近山下，我们猜想可能是有人在山上遇险了，就赶紧报了警。”

不久后，青田县公安局船寮派出所民警赶到了现场。由于瓯江在戈溪村的流域上没有桥梁，搜寻工作一时无法展开。船寮派出所民警陈龙告诉北京青年报记者：“我们在对岸呼叫了很久，都没有回应，天色也比较晚了，我们担心是不是出了什么意外，赶紧联系了渔船渡江搜索。”

“瓯江宽度150米左右，对面的山上没有正经的路可走。”赵永贵介绍，由于他们本村人比较熟悉地形，所以也跟着民警一起上山搜寻。经过一个多小时的搜寻，他们最终在一个半山腰位置找到了呼救声的来源——一名手扶着左脚，半躺在草丛边，瘦骨嶙峋的青年男子。

喝山泉水吃野果、昆虫

“我们发现他的时候，他已经瘦得只剩骨头了，但神智还清醒，说话声音也还算有力。”赵永贵告诉北青报记者，这名男子的左脚上有伤，并且已经腐烂发臭。

民警陈龙现场询问被困男子得知，男子姓高，河南人，今年28岁。据其自称，他来青田是为了寻找网友，可是几天过去了，不仅网友没有找到，身上也没钱了。7月28日，男子决定从青田县徒步去丽水市找工作，结果在翻山的过程中不慎被“野猪夹”夹住，无法动弹。

男子没有手机，无法和外界取得联系，他自称在连喊了几天救命后无人回应，只能开始想办法自救。他对警方称，曾试过用一把铁棍想把夹子撬开，但失败了。

从7月28日上山到8月12日晚上被救起，男子被困山中长达半个月的时间。据其对警方叙述，“野猪夹”造成的伤让他无法站立，只能靠山上的泉水和野果、昆虫充饥，并一点一点往山下挪动。

男子面临截肢风险

因为左脚伤口大面积溃烂，男子被发现时已无法行走，民警联系了当地救援队送来担架，将他紧急送往青田县人民医院救治。

男子在该医院的门诊病历显示：“患者半月前左足被‘野猪夹’夹伤致疼痛，伴恶臭，半月来进食少量野果和水，无恶心呕吐，无畏寒发热。”病例同时显示，男子左脚的伤口长达15厘米，局部皮肤发黑坏死。据了解，男子身高1米7左右，上山前体重130余斤，被救起后瘦到不足100斤。

昨天下午，北青报记者从青田县人民医院了解到，由于男子的伤势感染比较严重，而且存在截肢的风险，医院和警方随即联系了他的家人。8月14日早上6时许，男子就被家人接走，送往杭州进行下一步治疗。

“野猪夹”是谁放的？

“那座山上现在应该还有不少‘野猪夹’。”赵永贵告诉北青报记者，由于近年来当地绿化较好，村民们不再上山砍柴，所以大量野猪在山里出没。“附近的村里都有人在山上放捕兽夹抓野猪。”

参与救援的村民对北青报记者称，男子在被救起时，他的脚上已经没有“野猪夹”了，而“野猪夹”依靠一个人的力量是无法打开的。男子当时曾对警方称，他被困在山里几天后，“野猪夹”的所有者曾在山上出现，发现他以后取走了夹子，但是拒绝带他下山。针对这一情况，青田县警方告诉北青报记者，目前还在调查中，男子的说法还需要进一步核实。不过根据国家法律规定，野猪夹、绳套、陷阱等在狩猎中都是严禁使用的。