腾讯第二季度净利润179亿元不及预期，微信合并月活破10亿！

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IT之家8月15日消息 刚刚，腾讯发布了截至2018年6月30日未经审计的第二季度及中期业绩。

第二季度净利润179亿元人民币，低于市场预期193亿元人民币。第二季度营收736.8亿元人民币，低于市场预期776.6亿元人民币。

2018年第二季度，腾讯总收入为人民币736.75亿元，比去年同期增长30%。公司权益持有人应占盈利178.67亿元人民币，比去年同期下滑2%。

上半年，腾讯实现总收入1472.03亿元，比去年同期增长39%。公司权益持有人应占盈利411.57亿元人民币，比去年同期增长26%。

2018年上半年业绩摘要：

总收入：同比增长39%，按非通用会计准则的本公司权益持有人应占盈利：同比增长24%。 总收入为人民币1,472.03亿元（222.48亿美元），比去年同期增长39%。 经营盈利为人民币524.99亿元（79.34亿美元），比去年同期增长25%；经营利润率由去年同期的39%下降至36%。 期内盈利为人民币425.53亿元（64.31亿美元），比去年同期增长30%；净利润率由去年同期的31%下降至29%。 本公司权益持有人应占盈利为人民币411.57亿元（62.20亿美元），比去年同期增长26%。

2018年第二季度业绩摘要：

总收入: 同比增长30%，按非通用会计准则的本公司权益持有人应占盈利: 同比增长20%。 总收入为人民币736.75亿元（111.35亿美元），比去年同期增长30%。 经营盈利为人民币218.07亿元（32.96亿美元），比去年同期下降3%；经营利润率由去年同期的40%下降至30%。 期内盈利为人民币185.80亿元（28.08亿美元），比去年同期增长2%；净利润率由去年同期的32%下降至25%。

增值服务业务2018年第二季的收入同比增长14%至人民币420.69亿元。网络游戏收入增长6%至人民币252.02亿元。该项增长主要反映公司的智能手机游戏（如《王者荣耀》及《QQ飞车手游》）收入的增长。

智能手机游戏收入（包括归属于公司社交网络业务的智能手机游戏收入）同比增长19%及环比下降19%至人民币176亿元，主要是由于热门战术竞技类游戏尚未商业化及新游戏的发布排期的影响。

个人计算机客户端游戏收入同比下降5%及环比下降8%至人民币129亿元。收入同比下降是由于用户将时间向手机游戏转移，而环比下降乃因淡季影响所致。

经营数据：