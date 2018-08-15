辣品福包8.15精粹：免费领麦当劳雪碧、苏宁易购新人45-30元

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• 麦当劳免费中杯雪碧



即日起至9月2日，当天你的城市温度超过35度（如果不到35度则需要玩一个游戏），即可获得麦当劳中杯雪碧兑换二维码一个。

• 苏宁新用户45减30元神券

苏宁易购超市无敌券，新用户可以领取45减30元券，老用户领149-30元券，45元以上随便选购，一箱牛奶几块钱，日用品等可以凑单买，需要在8.18前使用，不要错过。

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还款金可直接抵现金使用，领取后立即生效，有效期为30天。

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