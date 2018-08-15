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辣品福包8.15精粹：免费领麦当劳雪碧、苏宁易购新人45-30元

2018-8-15 19:38:31来源：IT之家作者：子非责编：子非评论：

辣品福包8月15日消息 ，免费领麦当劳中杯雪碧、苏宁新用户45减30元神券（点此领取，8月18日结束）等活动进行中；具体领取方法：点此下载辣品App最新版，立即领取福利！

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• 苏宁新用户45减30元神券

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记得先领新人45-30元优惠券，再集卡瓜分8.18亿现金！

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支付宝首页搜索“6954413”，即可领取两个红包，一个是支付宝赏金红包，一个是余额宝消费红包；点此领取，红包有效期3天，每天可领1次。

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