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腾讯起诉孟美岐吴宣仪张紫宁及其经纪公司：称提解决方案被拒

2018-8-15 20:07:34来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家8月15日消息 腾讯旗下创造101节目官方微博今天下午发布声明称，针对乐华娱乐、麦锐娱乐及三位艺人孟美岐、吴宣仪、张紫宁的严重违约行为，已经分别依法提起诉讼。该则声明的落款为海南周天娱乐有限公司。工商资料显示，海南周天娱乐有限公司为上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司全资子公司，周天娱乐的法定代表人为腾讯视频总编辑王娟。

声明还称，自8月9日收到乐华娱乐、麦锐娱乐的联合声明起，就积极与两家公司进行协商，提出了有诚意的解决方案，但乐华娱乐、麦锐娱乐并未接受，仍执意解约。

▲海南周天声明

据悉，在得票数最高的11名女孩通过腾讯视频《创造101》节目出道组成火箭少女101后，由海南周天娱乐公司操盘运营。8月9日，乐华娱乐和麦锐娱乐一纸联合声明宣布，与腾讯旗下周天娱乐公司提前终止合约，表示对周天娱乐公司及火箭少女101经纪管理团队不顾艺人身心健康的工作安排及独断专行的处事方式，感到失望与无奈。

8月9日晚间，腾讯方面曾回应称，乐华、麦锐方面提出的不顾艺人身心健康等表述不属实。腾讯方面强调，周天娱乐拥有在火箭少女101女团成团后两年内独家、全权代表女团全部11人在任何国家或地区安排演艺事业工作和活动的权利，乐华娱乐和麦锐娱乐的解约主张，是视双方签署的合作合同于不顾。腾讯还呼吁合作伙伴尊重周天娱乐孟美岐、吴宣仪、张紫宁三名艺人的独家经纪权，未经周天娱乐公司同意，不可与其开展侵犯周天娱乐正当权益的合作。

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关键词：腾讯创造101

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