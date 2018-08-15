过去十多年上映的美国恐怖电影里，藏着6个秘密

来源：American Film Market

原作者：Stephen Follows

编译：ZUYI（壹娱观察）

聪明的且在数据驱动下的决策能够很好地帮助独立制片人成功。本文就从拍什么电影以及如何拍这两个问题出发，以行业数据为研究对象，重点聚焦恐怖片类型（horror genre）。具体来说，本文的研究主要关注的是制片预算在50万至500万美元，于2000年至2016年上映的恐怖片。

我们对收集到的数据、统计资料以及算法模型做了归纳和分析，得出了一些有关恐怖片的初步结论：

1.恐怖片是当下利润率最高的电影类型 2.恐怖片同样也是风险最大的电影类型 3.影片本身的质量并不太重要 4.影片发行规模要么极大要么极小 5.大部分观众来自于工薪阶层/中等收入以下人群（working class）

接下来我们将逐一解构以上结论。

1.恐怖片是当下利润率最高的电影类型

使用真实的数据和可信的统计模型，我们得以详细估算市面上绝大部分恐怖片的利润率。我们的统计涵盖了影片所有的收入来源（从影院票房到电视）并扣减所有成本（包括宣发推广和相关费用）。我们因此相对准确地估算出了每部电影的净利润。

站在金字塔尖的是《电锯惊魂》系列，仅用约120万美元的制片预算就收获了逾1.3亿美元的利润，可谓是巨大的成功。

下图中的利润率指的是成本的回收率。例如，一部耗资200万美元而收益为400万美元的电影，利润率为200%。

注：“你可能会问，怎么没看到《鬼影实录》”？我们的数据只计入50万美元至500万美元制片预算的电影，而《鬼影实录》的制片预算实在太少了。如果把这部电影纳入我们这份研究的统计范围，它会直逼排行的顶端，因为它的利润率估算的话将高达20,000%！

当我们扩大我们的统计范围，面向所有发行了的电影，就会发现，恐怖片可能是最赚钱的电影类型。事实上，在美国院线上映的过半数的恐怖片都能够收回成本并赚取利润。这一数据远远超过了情节剧（dramas），后者只有三分之一的项目收回了成本。

2.恐怖片是风险最大的电影类型

基于目前的分析，你可能会好奇“既然这么赚钱，那为什么大家不都去做恐怖片呢？”

或许是因为这一类型高利润率的诱惑，恐怖片的产量已经在连年增加了。但，它的市场并没有想象得那么美好。恐怖片的利润率和产量很容易让人忽视其背后的风险。虽然盈利的恐怖片越来越常见，但恐怖片同样也可能会带来巨大的亏损，这从不同类型的影片在影院的放映周期长度即可见一斑。

平均来看，纪录片会在院线上映将近五周，而恐怖片的上映时间只有前者的一半。

这也就是说，相比于其他的电影类型，恐怖片对于首周末的票房十分依赖，也就是说恐怖片更需要良好的宣发和营销，以及一定的好运气。

3. 影片本身的质量并不太重要

考虑到恐怖片对精明的营销和优异的首周末票房的依赖性，这个结论就不难理解了。相比于其它电影类型，影片质量对恐怖片的市场表现其实并不太重要。

我们不妨看下那些最赚钱的恐怖片的影评打分，纵轴是IMDb的评分，横轴是Metascore的打分，点的分布基本上是横跨了整个图表。而情节剧的同类图表，点的分布会集中在图表的右上方，也就是说情节剧的利润和电影本身的质量息息相关。

上图中的蓝色点（IMDB评分6.4，Metascore评分55）代表了美国全部发行影片的平均水平。显然，本文所研究的大部分盈利的恐怖片的评分都低于这一平均水平，这进一步验证了恐怖片质量和利润关系不大的特征。

4. 发行规模要么极大要么极小

如果你的电影确定要做北美市场的院线发行，会面临二选一的发行选项——要么做极大规模的发行（例如，超过2000家），要么就是极小的（例如，小于50家）。

为什么恐怖片几乎很少做中等发行规模？这其实是恐怖片的短板之一。

恐怖片发行策略的“成功学”就是两种：

大片厂发行模式（The big studio model）：首周末在尽可能多的影院上映，以吸引尽可能多的观众。

独立制作的发行模式（The indie release model）：全国巡回放映，在一个较长的发行期里在不同的区域市场做较短期的放映。

5.观众大部分来自于工薪阶层/中等收入以下人群（working class）

根据英国影院的出口调查（exit polls），我们可以看出相比于其它电影类型，恐怖片的主要观众群体都来自于工薪阶层。只有21%的恐怖片观众来自于中产阶层及以上，而这一比例在剧情片中达到了33%。

这并不是说“高级”的恐怖片不存在或赚不到钱，而是说大部分商业上成功的恐怖片不具备太多艺术特质。它们的目标受众与大众的主要构成最为一致。

6. 额外的“惊喜”：恐怖片的海报设计有套路

恐怖片的海报大体上使用了以下十种模板。

7. 结论

1. 事实上，在美国院线上映的过半数的恐怖片都能够收回成本并赚取利润。这一数据远远超过了情节剧（dramas），后者只有三分之一的项目收回了成本。 2. 相比于其他的电影类型，恐怖片对于首周末的票房十分依赖，也就是说恐怖片更需要良好的宣发和营销，以及一定的好运气。 3. 本文所研究的大部分盈利的恐怖片的评分都低于这一平均水平，这进一步验证了恐怖片质量和利润关系不大的特征。 4. 大部分商业上成功的恐怖片不具备太多艺术特质。它们的目标受众与大众的主要构成最为一致。

好消息是，恐怖片是一个能成为爆款的热门类型，而且制片预算通常都非常有限。事实上，如果只考虑利润的话，恐怖片是行业类型首选。

坏消息则是，对于恐怖片来说，盈利又是最不可期的，很大程度上依赖于精妙的营销以及一些好运。对于独立制片人来说，找到合适的发行商是一件极为重要的事情——他必须足够了解他的影片的受众群并且能够聪明地花钱——在有限的预算内规划电影营销。

对于制片人来说，最重要的工作莫过于想出一个尽可能有利于发行商宣发的“钩子”（a hook），越早在电影的开发过程中去设想就越好。不妨回看这几年最成功的恐怖片，《电锯惊魂》《鬼影实录》《逃出绝命镇》《人类清除计划》的预告片和海报里，清楚地传递出了用以宣发的“钩子”。

备注

除去特别标注的项目以外，此次调研关注的领域集中在制片预算（对外公开）在50万到500万美元的，并从2000年1月1日至2015年12月31日于北美影院发行的恐怖片。所有来自英国的数据皆为在英国影院发行的影片的出口调查数据，但制片预算并未纳入统计。这是因为低预算电影极少（有钱）做出口调查。

回报率的计算基于影片的拍摄预算（“shot for”budget），而非摄制预算。制片方通常会在后期阶段另外为补拍、后制、音乐版权等支付费用，以及宣发等支出用以把电影带到观众面前。这些额外的费用计入了我们净利润的统计模型。