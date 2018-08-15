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中国移动于香港率先完成端到端5G测试：实现14Gbps数据传输速率

2018-8-15 20:38:58来源：C114中国通信网作者：蒋均牧责编：远洋评论：

中国移动香港有限公司（CMHK）宣布，它已成为当地第一家完成从客户终端到应用的端到端5G网络测试的网络服务提供商。

在实验室测试期间，该运营商利用28GHz毫米波5G试验频谱，在静态环境中实施5G以及5G使能技术4x4 MIMO。

测试网络实现了14Gbps的数据传输速率，而其竞争对手在2x2 MIMO测试中实现了8Gbps的速率。中国移动香港还使用100MHz频宽的3.5GHz频谱在模拟室内环境中实现了最高达700Mbps的速率。

这张5G网络被设计为允许计算机和非5G移动设备通过客户端设备（CPE）发出的Wi-Fi进行联网，该运营商补充道。

早期的5G部署将专注于为家庭提供固定无线连接，因为预计首批5G智能手机直至2019年下半年前广泛推出。

同时，根据动网络质量评测机构OpenSignal的分析发现，在4G可用性方面，香港在东亚12个主要经济中心中排名第四。

香港的4G可用性略高于90%，位居本区域领先者首尔（97.9%）、东京（96.3%）和曼谷（92.1%）之后。但是改进空间不大，OpenSignal指出，虽然在未来几年内大多数连接城市的覆盖率可能会达到98%甚至99%，却因移动网络建设的本质不可能达到100%。

相比之下，4G速率方面则存在显著的改进空间。OpenSignal上个月公布的研究结果显示，香港在3至5月间的平均4G下行速率为16.8Mbps，低于16.9Mbps的全球平均水平，更是远低于排名第一的首尔的48.3Mbps。

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关键词：中国移动5G

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