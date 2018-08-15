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巴西也考虑对谷歌Android展开反垄断调查

2018-8-15 22:22:52来源：新浪科技作者：李明责编：守一评论：

北京时间8月15日晚间消息，继欧盟对谷歌Android做出反垄断罚款后，巴西反垄断部门也要对Android展开调查。

今日，巴西反垄断部门“经济保护和管理委员会”（以下简称“CADE”）主席亚历山大·巴雷托（Alexandre Barreto）在接受当地媒体采访时称，CADE正考虑是否对Android展开反垄断调查。

巴雷托称，CADE已经在评估相关事宜，接下来会根据评估结果来确定是否对谷歌展开正式的反垄断调查。他说：“目前我们正在评估欧盟的决定，以确定我们是否有理由对Android展开调查。”

对此，谷歌目前尚未发表评论。

就在上个月，欧盟针对Android垄断一案做出了裁决，对谷歌处以43.4亿欧元（约合50.4亿美元）的罚款。这50亿美元的高额罚单，相当于荷兰每年为欧盟贡献的预算额，也高于美国、中国或其他国家反垄断部门所开出的反垄断罚单。

早在2016年4月，欧盟就认定谷歌在欧洲移动市场滥用了其主导地位，给Android设备制造商和网络运营商设置了不公平的限制。例如，强制手机厂商预装谷歌服务，从而将竞争对手拒之门外。

调研公司Strategy Analytics数据显示，当前全球约80%的智能手机运行谷歌Android系统。

对于欧盟的裁决，谷歌表示将提起上诉。谷歌发言人阿尔·维尼（Al Verney）称：“Android为每个人都提供了更多选择，而不是限制了选择。我们将对欧盟委员会的该裁决提出上诉。”

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关键词：巴西谷歌安卓

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