押宝“游戏”的手机厂商们

拍照之后，手机厂商们找到了新的“兴奋点”。

作为一家芯片厂商，高通公司今年首次参展了8月初的游戏行业盛会ChinaJoy，并宣布将专注推动移动游戏的发展。

“2018年将成为游戏手机元年。”高通公司产品市场和销售副总裁孙刚表示。

游戏不仅是手机厂商的宠儿，甚至也吸引着上游厂商目光。

新的拐点出现

十几年前，诺基亚曾推出过一款销量不大，但非常经典的游戏手机Nokia N-Gage。索尼爱立信在2011年推出XPERIA PLAY，则是首款采用Android系统的游戏手机。

但受制于当时手机性能和网络带宽，以及游戏内容本身的匮乏，“游戏”这块招牌，并没有为他们带来太大的销量。移动网络进入4G时代，甚至在2019年将步入5G时代，而智能手机硬件从单核发展到了八核甚至十核，8GB运行内存也逐渐成为了旗舰机的标配。

IDC数据显示，2018年第二季度智能手机厂商共出货3.42亿部智能手机，同比下滑1.8%；中国智能手机市场出货量约1.05亿台，同比下降5.9%。市场开始滑坡之后，需要由差异化的创新产品来满足用户需求，刺激用户换机。

速度足够快、资费足够便宜，智能手机的性能又足够强大，再加上饱和的手机市场需要新的手段来刺激用户换机，等等这些因素都促成了手机界与游戏界开始频繁跨界合作。

来自极光大数据的统计结果显示，截至今年6月份，“吃鸡”手游的行业渗透率达到18.18%，玩家规模超2亿。面对用户增长迅猛的手游行业，宣传产品在游戏方面的性能优化，已逐渐成为各大手机厂商新品发布会上必备的一个环节。

目前看来，一部分厂商在选择市面上最强硬件配置的同时，还会在软件方面寻找游戏厂商做技术合作开发；另一部分厂商则是另起炉灶，推出“专为游戏而生”的手机品牌。新的拐点出现，手机厂商们开始各显神通。

各显神通

国产智能手机厂商vivo一如早期主打拍照与HiFi一样，嗅觉十分灵敏。算起来，如今vivo已经连续有两款旗舰产品成为KPL王者荣耀职业联赛指定用机。腾讯游戏和网易游戏是目前手游市场两大巨头，vivo也早在去年便与腾讯和网易游戏分别达成合作，成立联合技术实验室。

从此前《绝地求生刺激战场》官方公布的信息来看，主要合作优化以下四个方面的技术：

1）游戏场景保障、手机ROM优先保障CPU、GPU等资源，减少卡顿发生；

2）手机降频体验优化，避免因性能下降导致卡顿；

3）手机大小核调度优化；

4）网络质量保障优化。

不只是vivo，腾讯、网易游戏目前已经与大部分的智能手机厂商建立了移动游戏联合实验室，免费开放技术合作。据凤凰网科技不完全统计，小米、华为、OPPO、vivo、三星、魅族等均在达成合作的手机厂商名单之列。

据魅族科技高级副总裁李楠告诉凤凰网科技，成立联合实验室意味着在厂商推出搭载骁龙平台的旗舰新品之前，腾讯和网易游戏会针对该品牌手机进行优化、适配，以带来更加出色的游戏体验。

除了跨界合作，各家智能手机厂商新品的游戏手机化趋势也表现得愈加明显。打造顶级游戏体验的手机，强劲性能的硬件组合也因此成了标配。

很少有人知道，此前常被发烧友诟病“低配高价”的vivo，深耕游戏的决心十分的强烈。去年推出的vivo Xplay6成为KPL王者荣耀职业联赛指定用机，是vivo首次跨界移动电竞。继Xplay6之后，今年年中发布的vivo NEX也成为新一代KPL官方比赛用机，这款在硬件配置上几乎无可挑剔。

在前段时间结束的ChinaJoy展会上，vivo办了一场声势浩大的百人团战游戏竞赛，使用的就是vivo NEX。NEX采用高通骁龙845处理器，搭载8G运存及256G超大存储，配备4000mAh超大电池，机身加持行业首款无刘海“零界全面屏”。此外，NEX还重新改造了天线方案，打造了零感散热系统，并与著名音效算法厂商DTS共同打造了虚拟环绕游戏音效。

强劲的硬件组合只是高性能表现的基础。vivo X20、X21包括目前正在热卖的NEX等旗舰手机，它们所搭载的vivo游戏引擎中，就已经包含Game SDK工具包了。vivo NEX通过搭载Game Engine技术平台，在游戏进行过程中，SDK既能从系统获取温度、频率等实时信息，也能智能判断不同游戏场景对资源的需求，并根据这些信息，输出对系统资源的匹配策略。

同时，vivo还是第一家与Unreal Engine虚幻引擎达成技术合作伙伴关系的手机厂商，这意味着NEX对于所有基于虚幻引擎开发的手机游戏都将在NEX上得到更加出色的表现。有职业电竞战队QGhappy二队的队员在接受媒体采访时，甚至表示用过vivo NEX之后，已经用不回iPhone了。

另外一些智能手机厂商可能反应没那么迅速，但近期推出的新品也明显在朝着更好的手游体验进化。作为目前全球智能手机市场的霸主，三星在前不久正式发布了年度旗舰Galaxy Note 9就是个很好的例子。

这款外观上看起来和上一代Note 8没什么变化的产品，实际上却加入了以往常用于笔记本电脑的铜管散热设计，并把电池容量提升到4000毫安时，以强化手机在游戏方面的体验。从图表给出的GameBench公布的测试数据来看，这款产品比游戏手机黑鲨体验要更加出色。

被粉丝诟病为“万年联发科的”国产手机厂商魅族，在其最新推出的魅族16系列旗舰机上，首次用上了高通最新的旗舰芯片骁龙845。不仅如此，这款产品同样采用了类似三星Note 9的散热技术，这种技术的采用有助于让CPU保持高速运行的同时，尽可能地降低手机发热。

吓人的技术

华为对待游戏手机的态度也颇为有意思。今年四月份的时候，华为消费者业务CEO余承东直言，单纯的游戏手机只是炒作一个概念。他认为这就和防水手机一样，所有的手机都应该有游戏性能。

荣耀总裁赵明在今年6月份接受媒体采访时则表示在现阶段，荣耀只是把游戏手机当作手机的一个功能和特性，不一定非得做，等到市场成熟之后再作选择。随后在8月10日推出荣耀Note10的时候，赵明不再犹豫了，坚定地表态：荣耀把2018年定义成“要在游戏的体验上领先所有的对手！”。

在刚刚过去的第二季度，华为取代苹果成为全球市场份额第二大智能手机厂商。因为近年来华为旗下的中高端产品均采用自家麒麟芯片，但偏偏麒麟的图形处理能力相比高通骁龙平台一直不占优势，华为为此利用自身强大的研发能力独辟蹊径，推出了一项号称“很吓人的技术”。

这项技术就是GPU Turbo，它是一项软硬件结合的技术。官方宣称通过OTA软件升级的方式，能帮助已经发布的大部分华为手机的图形处理效率提升60%，同时将SoC能耗降低30%。华为消费者业务软件工程部总裁王成录此前接受凤凰网科技采访时表示，这项类似汽车涡轮增压的技术，能够打通EMUI操作系统以及GPU和CPU之间的处理瓶颈。

GPU Turbo在系统底层对传统的图形处理框架进行了重构，实现了软硬件协同，使得GPU图形运算整体效率得到大幅提升，画质、性能提升的同时，能耗下降，从而打破了性能与能耗的跷跷板。

但李楠认为，华为推出GPU Turbo，主要是为了弥补麒麟芯片游戏性能上的不足。在他看来，采用高通骁龙平台旗舰芯片的厂商，图形处理器的性能已经足够强劲。

持久战

另一方面，手游愈加火热，也催生了几个专注这个细分领域的游戏手机品牌，包括雷蛇手机、努比亚旗下的红魔，以及小米参与投资的黑鲨游戏手机。

▲红魔与黑鲨

这几款手机的外观带有浓厚的电竞元素，与传统智能手机相比差别很大，如加入炫酷的呼吸灯，做增强信号的天线设计，同时改良手机外壳，增强散热也是必不可少的。黑鲨甚至专门开发了一款辅助的手机游戏手柄，并且在底层安卓系统的基础上，专门开发了一套为游戏定制的系统界面。

专注手机摄影多年的努比亚，此前产品销量和口碑平平，但今年四月份杀入游戏手机领域，算是初战告捷。其官方公布的数据显示，红魔首销10秒销售额破千万，37秒破销量万台。

在今年早些时候，业内还一直有声音在争议游戏手机，到底是噱头还是未来趋势。如果参考手机拍照的发展历程，如今看来其实是一个伪命题。因为，工艺持续发展、硬件不断更新迭代，今后的智能手机，出色的游戏能力本就是与生俱来。

市场开始滑坡之后，需要由差异化的创新产品来满足用户需求，刺激用户换机。当游戏成为继拍照之后另一个用户关注的功能点，厂商也理所应当在这方面加以优化提升。在游戏优化宣传白热化的时候，其实最终看厂商们谁能更早抓住“游戏”手机这个标签。

对于搭载高通通用处理器平台的厂商来说，不仅要跟苹果iPhone竞争，更大的敌人来自安卓阵营。处理器都一样，控制发热的手段也大同小异，最后看的就是谁能优化得更加深入，包括游戏音效，与第三方游戏公司的技术合作等。

押宝游戏，对手机厂商们来说，将会是一项需要持续几年进行投入的持久战。

毕竟，人们可能不会因为厂商宣传的吃鸡爽而为产品买单，但很大概率会因为吃鸡不爽而在下一款的选购时，放弃这个手机品牌吧。