小鹏汽车计划明年融资300亿元，今年11月上市交付

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8月15日晚间消息，小鹏汽车今晚在广州举办小鹏汽车品牌日活动。在活动上，小鹏汽车副董事长及总裁顾宏地宣布，小鹏汽车计划到2019年底获得约300亿元融资。
顾宏地介绍称，小鹏在未来的融资过程中，不会稀释公司股权，而是通过私募股权、债务融资和另类资本加入等方式实现。
顾宏地表示，不希望小鹏因为资金压力在不恰当的时机上市。
此外，小鹏汽车CEO及总裁何小鹏也在活动中宣布，小鹏汽车将在今年11月正式公布不同车型的零售价格，并在上市后不久正式交付。
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