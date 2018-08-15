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美国的“微信支付宝”大战：PayPal Venmo被Square超

2018-8-15 23:00:34来源：凤凰科技作者：扬帆责编：守一评论：

据CNBC北京时间8月15日报道，美国移动支付大战眼下正如火如荼，除了众所周知的Apple Pay，最主要的两大玩家是Twitter CEO创办的Square和PayPal旗下的Venmo。

▲Square Cash应用界面

根据Sensor Tower和野村急讯的数据，在经过7月份的狂野增长后，Square旗下支付应用Cash的累计下载量已经首次超过Venmo，位居行业第一。

数据显示，Cash的累计下载量目前总计为3350万，超过了Venmo的3290万。在7月份，Square这款服务的增速是Venmo的三倍。

野村急讯分析师丹·多乐福（Dan Dolev）周二表示，行业第一的位置将有望推动Square公司的股价。他估计，这款流行应用将在今年为Square贡献3000万美元至4000万美元的净营收。

周二开盘后不久，Square股价上涨了3%，创下盘中历史新高。自Square于2015年11月19日IPO上市后，该股已经上涨了726%。

多乐福周二提高了Square的营收预期，并将未来12个月的目标价提高到了86美元，预示着该股将在未来一年上涨18%。他对Square股票的评级为“买入”。

Venmo和Square Cash允许用户互相转账、支付和存钱。Square首席财务官在该公司最新财报电话会议期间告诉投资者，Cash应用正持续位居App Store下载榜前30位。

根据该公司的第二季度财报，Cash用户在6月份通过Cash Card花费了2.5亿美元，自2017年12月以来增长了近两倍。该公司补充称，Cash是美国第二季度排名第一的财务应用，是App Store 30大免费应用之一。

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关键词：移动支付SquareVenmo

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