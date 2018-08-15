苹果AirPods也将支持Qi无线充电，你觉得如何？

在2017年9月举行的iPhone X发布会上，苹果为AirPods时为其准备了一款新的无线充电盒，声称可以与不知何时推出的AirPower无线充电枕配合使用。尽管这款新的无线电池盒与当前在售的版本类似，但事实上，该产品将不仅可通过Lightning线缆充电，而且还内置感应线圈，支持通用Qi标准的充电器进行无线充电。

苹果很早就确认过，拥有无线充电功能的AirPods将于2018年推出，不过支持AirPower之外的Qi标准的无线充电器还是第一次听说。毫无疑问，这无论是对于消费者还是苹果而言都是好事。

全新AirPods兼容通用Qi充电标准

8月初的时候，国内开始有媒体爆料称，苹果准备中的新款AirPods无线充电盒不仅可以通过AirPower无线充电，而且还支持Qi标准无线充电设备为其充电。

国内专研充电适配器的充电头网，此前曾爆料过2018年新款iPhone将提供18W USB PD充电器，届时将通过USB-C to Lightning转接线给iPhone快速充电。最近该媒体又从供应链拿到新情报称，新一代AirPods充电盒“不再像Apple Watch那样做加密处理，而是支持WPC无线充电联盟的Qi协议。”

这意味着，全新AirPods充电盒将可以与苹果以外的任何其他厂商的Qi认证的无线充电配件兼容，包括无线充电基座、无线充电板或无线充电枕等等。

很显然，这与苹果对Apple Watch的做法有所不同，因为Apple Watch使用的是苹果改良版的Qi无线充电标准，只适用于苹果官方的磁性充电电缆和基座，以及经过MFi认证的第三方带有磁性充电功能无线充电基座。（当然了，Apple Watch Series 3也支持一些非MFi认证的无线充电器。）

惊喜！只因苹果生态系统长期封闭

长期以来，苹果一直封闭自己的生态系统，为此长期迎来的批评声真心不少。因为在封闭的“苹果生态系统”中，某些功能只有在用户使用苹果自家产品时才能发挥作用，例如AirDrop、iMessage这些功能，还有苹果自己的专利Lightning充电线缆，也需要购买官方版才能实现快速充电。

准确来说，苹果产品的很多功能或特性，由于某些原因大部分都受到了苹果的限制。比如，数据传输和充电苹果限制只能用Lightning线缆，而不是常见的micro USB数据线，虽然可用转接头，但苹果表示未经官方MFi认证的第三方线缆不可靠，而且安全性较低，极不推荐使用。

同时，苹果自己的AirDrop功能，也仅限于自家的Mac、iPhone和iPad等平台，非苹果设备无效。当然了，苹果利用封闭生态推动购买力的功夫了得，例如iMessage虽然小众，但本身在苹果生态中发挥着重要作用，早期吸粉不少，如今仍在不断完善。不得不说的是，苹果总是能够通过锁定自家产品在封闭的生态中，以推动另一款相关产品的销售。

讲真，这并不是一件容易的事情，因为与苹果相关的配件产业同样相当繁荣兴旺，而且苹果还一直推广第三方厂商的配件，比如推荐来自贝尔金(Belkin)的无线充电器。也许苹果只是意识到了某些问题，认为限制AirPods充电盒这种小型设备只能使用AirPower充电的意义不大，除了继续引来对生态封闭批评声别无其他，所以索性选择了不再加密。

消费者可能会困惑但要理解也很容易

苹果的产品向来以化繁为简而自豪，并且苹果经常将自家产品“相互配合非常完美挂”在嘴边。如果AirPower无线充电枕只能支持AirPods无线充电盒或仅限于某款产品的话，那才是非正常的操作。所以，我们看到了近乎全能的AirPower无线充电枕，几乎所有支持无线充电的苹果产品都能在上面进行充电。

正如前述，苹果生态也并非完全封闭，蓬勃的配件产业就是最典型的例子。现实生活中，我们可以买到的用给iPhone充电的第三方适配器数不尽，可为Apple Watch进行无线充电的第三方充电座同样满大街。所以，最终可为苹果产品进行无线充电的充电器，理应都会有第三方版本，而可为AirPods充电盒无线充电的配件大量出现也就说得通了，相信即便是Apple Watch，最终可能也会完美支持通用Qi标准的无线充电器。

换句简单的话来说，即便苹果力推全能的AirPower，消费者也依然可以有丰富的配件可以选择。

苹果本身就很拥护Qi无线充电标准

苹果在首次推出AirPower时，其营销总监菲尔·席勒(Phil Schiller)就曾对外声称，他们之所以推出AirPower无线充电枕，那是因为他们相信自己能做到别人做不到的事情。一年后的今天，确实还没有其他厂商能够发布任何一款与AirPower功能相同或类似功能的产品。但说实话，这应该也包括AirPower本身吧。

Qi是无线充电联盟(WPC)创立的一种开放式通用充电标准，不过AirPower无线充电枕并不完全依赖Qi标准，单纯Qi认证的充电器并不能同时为苹果口中的三部设备充电，即同时为部分iPhone（iPhone 8、8 Plus或X）、Apple Watch Series 3和AirPods进行无线充电。

席勒表示，作为WPC无线充电联盟的一员，苹果会分享他们对无线充电技术做出的改变，目标是将这些成果整合到未来的Qi标准中，让其他成员也可以创造类似的无线充电器。

因此按照这种逻辑，AirPods充电盒未来同样也不会只能通过AirPower无线充电。相反，苹果为无线充电贡献的专利技术则会成为Qi通用标准的一部分，而AirPower只是Qi认证充电器的一种，苹果相当于公开支持其他厂商基于此开发相同或类似的配件，这些配件将带来AirPower所有特殊的功能，如设备检测、电源传输以及与Apple Watch相关的无线充电技术等，而不只是仅限于AirPods充电盒子。

苹果Apple Watch手表的无线充电技术的确是Qi的改良版，所以并没有那么开放，基于此虽然很多人认为AirPods未来应该也只能使用苹果配件来充电，但事实是苹果在无线充电技术方面会更加开放。毕竟iPhone 8系和iPhone X支持所有Qi充电器，而且目前一些Qi充电器也已经能够为Apple Watch Series 3充电了。

无论如何，一旦苹果将自家改良的Qi无线充电技术整合到WPC联盟标准中，未来必然会有更多厂商基于此打造苹果无线充电器配件产品，而AirPods可通过其他通用Qi标准产品无线充电只是其中的一环而已。

9月敬请期待

时至今日，可能很多人都想知道AirPower无线充电枕何时才能上市，最近大量消息普遍认为，该产品有望于9月份铺货，报价149美元。届时该产品将可同时为多款苹果设备充电，包括iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X、Apple Watch Series 3以及装入AirPods的新无线充电盒。

不出意外的话，预计苹果将会在9月的iPhone发布会上公布AirPower产品具体详情，同时苹果还会发布第二代支持“嘿Siri”的AirPods，以及全新AirPods无线充电盒。至于新无线充电盒是否标配就不清楚了，但至少会作为可选配件出售。菲尔·席勒曾表示AirPods无线充电盒将会是可选购的配件，所以使用AirPods的老用户可单独购买，只是定价尚待知晓。

总之，AirPower无线充电枕将会是苹果官方出品的非常出色的无线充电器配件，毕竟该产品在正式推出之后，WPC对其大加赞扬，称赞苹果为“无处不在的无线充电”铺平了道路，但AirPower不会成为苹果独家技术，而且苹果也不打算把自家可无线充电的产品限制在封闭的生态中。

最后，对于苹果即将推出能够支持通用Qi标准充电的AirPods，你有什么想说的呢？认为这是苹果开放的明智之举，还是认为这本来就是情理之中的事情？