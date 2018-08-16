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58同城公布第二季度财报：总营收34.3亿元，同比增长32.3%

2018-8-16 8:32:07来源：新浪科技作者：书聿责编：白猫评论：

58同城今天发布截至6月30日的第二财季未审计财报。财报显示，该公司当季总营收为34.305亿元人民币，同比增长32.3%。

第二财季财务要点：

-总营收34.305亿元人民币（5.185亿美元），较去年同期的25.933亿元人民币增长32.3%，超出公司32亿元人民币的指引上限。

-毛利率为90.0%，去年同期为90.9%。

-营业利润为7.429亿元人民币（1.123亿美元），较去年同期的5.824亿元人民币增长27.6%。

- Non-GAAP营业利润为8.887亿元人民币（1.343亿美元），较去年同期的7.161亿元人民币增长24.1%。

-归属于58同城的净利润为6.853亿元人民币（1.036亿美元），较去年同期的5.393亿元人民币增长27.1%。

-归属于58同城的non-GAAP净利润为8.175亿元人民币（1.236亿美元），较去年同期的6.616亿元人民币增长23.6%。

-归属于普通股股东的基本和摊薄每股ADS收益分别为4.65元人民币（0.70美元）和4.57元人民币（0.69美元），较去年同期的3.71和3.67元人民币分别增长25.3%和24.6%。一股ADS代表两股A类普通股。

-归属于普通股股东的Non-GAAP基本和摊薄每股ADS收益分别为5.55元人民币（0.84美元）和5.45元人民币（0.82美元），较去年同期的4.55和4.50元人民币分别增长21.9%和21.2%。

2018年上半年财务要点

-总营收59.017亿元人民币（8.920亿美元），较去年同期的45.816亿元人民币增长28.8%。

-毛利率为89.8%，同比增长90.5%。

-营业利润为10.097亿元人民币（1.526亿美元），较去年同期的6.603亿元人民币增长52.9%。

- Non-GAAP营业利润为13.002亿元人民币（1.965亿美元），较去年同期的9.333亿元人民币增长39.3%。

-归属于58同城的净利润为8.599亿元人民币（1.300亿美元），较去年同期的5.178亿元人民币增长66.1%。

-归属于58同城的non-GAAP净利润为11.233亿元人民币（1.698亿美元），较去年同期的7.673亿元人民币增长46.4%。

-归属于普通股股东的每股ADS基本和摊薄收益分别为5.85元人民币（0.88美元）和5.75元人民币（0.87美元），分别较去年同期的3.57和3.53元人民币增长63.9%和63.1%。

-归属于普通股股东的non-GAAP每股ADS基本和摊薄收益分别为7.64元人民币（1.15美元）和7.51元人民币（1.14美元），较去年同期的5.28和5.23元人民币分别增长44.5%和43.8%。

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关键词：58同城

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