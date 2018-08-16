《盗梦空间》电影真正结局曝光：小李子最终回到现实

IT之家8月16日消息 《盗梦空间》（Inception）是一部在2010年上映的科幻悬疑电影，由克里斯托弗·诺兰执导，莱昂纳多·迪卡普里奥（俗称，小李子）主演。在电影的结局处，莱昂纳多·迪卡普里奥饰演的道姆·柯布（Cobb）见到了他的女儿，但电影末尾的陀螺一直转个不停，是否表明小李子最终没有回到现实？

▲盗梦空间剧照

每个盗梦者都有自己的图腾，就是一个小饰物，比如象棋或者骰子。只有图腾的拥有者知道图腾的秘密。在本片中，陀螺是电影中男主角柯布的图腾。按照规则，在梦中陀螺能够一直地转，不会停止，而在现实中，陀螺会倒下，可以用来区分现实和梦境。

近日，在一场位于伦敦讲座现场中，片中饰演小李子岳父的迈克尔·凯恩回答了大结局问题。“当我拿到《盗梦空间》的剧本时，我有点困惑，我对导演克里斯托弗·诺兰说我有点分不清这里面说的现实和梦境。到底，哪些时候是梦境，哪些情形是现实?”

导演回答说：“嗯，当有你出现的情境，就是现实。（因为是他造出了梦境，而他只会出现在现实中）”迈克尔·凯恩说道，“所以，明白了吧——如果我在里面，那就是现实。如果我不在里面，那只是个梦。”

▲盗梦空间剧照

所以在《盗梦空间》影片背后陀螺没有停止，不代表它会一直转动下去，毕竟这是诺兰的电影。小李子最终还是回到了美好而真实的现实世界。影迷们那颗悬了近十年的心终于可以踏实放下了！

▲目前盗梦空间豆瓣评分为9.3分