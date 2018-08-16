周鸿祎C位出道，看看这一届互联网大佬们谁演技最好

文/互联网圈内事（quanneishi）

不知道从什么时候开始，国内的科技互联网圈也兴起了一股出道风潮，从马云自己拍电影到张朝阳出演《煎饼侠》，从雷军客串微电影《风口》到罗永浩自导自演短片《小马》，一个个玩得风生水起。

就在前两天，咱们的红衣教主周鸿祎也忍不住了。

8月13日，360公司发微博称360公司创始人兼CEO周鸿祎本色出演央视大剧《执行利剑》，在其中饰演了一位反病毒专家。

要说此次周鸿祎跨界触电，其实也已经不是第一次了，之前他就曾经上过好几次电视节目，但是实实在在的在电视剧里面饰演角色，这确实还是第一次。

咱们很多人都做过明星梦，幻想着有朝一日能够登上大荧幕，其实互联网大佬们也不例外。

当然咱们和大佬当然不一样，我们普通人可能意淫一下就算了，然而大佬们既有钱又有地位的，凭借着在互联网圈的一席之地，到了影视圈依旧可以为所欲为。

但是不管怎样，既然演戏自然就有演技高低，现在这群大佬们戏瘾是过足了，那么实实在在的演技到底怎么样呢？小内今天就带大家一起品鉴品鉴。

1、周鸿祎

周鸿祎在江湖上一直有一个外号叫红衣教主，主要是因为他一直很喜欢穿红颜色的T恤，他曾经说过，正面反面都能穿，一件可以穿好久，所以家里衣柜中几乎都是同一品牌同一款式的红T恤。

除了因为爱穿红色T恤，红衣教主这个外号的由来还和自己的名字有关，“鸿祎”谐音“红衣”。

当然，这些下三滥的理由充其量能解释“红衣”，却解释不了“教主”。

在信徒们看来，穿红衣服或者名字谐音都不是周鸿祎能成为教主的原因。

周鸿祎能成为红衣教主，主要是因为在众多粉丝心目中他已经成为了一种精神支柱，代表着一股来自东方的神秘力量，真正从精神层面获得了信徒的认可和尊崇。

当然这都是后话，具体说到这次的客串电视剧上来，可是又让周鸿祎的粉丝们惊喜了一把。

此次参与电视剧《执行利剑》周鸿祎也算是本色出演，饰演了一名反病毒专家，同时还推销了一把自家的产品。

据了解，这是我国第一部以人民法院日常工作为题材的电视连续剧，由最高人民法院和中国人民解放军空军政治部电视艺术中心联合出品。

除了本色出演反病毒专家，周鸿祎客串部分的剧情取景也是在360网络安全中心，在周鸿祎自己的地盘上，不只是可以免费给自己打一波广告，同时也对于教主演技的发挥有着显著增益。所以也难怪剧中的周鸿祎这么气定神闲，如入无人之境，演技吊打一众小鲜肉。

如果非要评价的话，演技可以有四颗星，排场也可以有四颗星，起码能排到中上水平。

2、张朝阳

搜狐的创始人兼CEO张朝阳也是一个戏瘾很重的人，如果只看履历的话，可能我们根本想不到他也会踏足娱乐圈。

这个清华和麻省理工的学霸，曾经被称为国内互联网的第一人。但是自从2008年以后，张朝阳在搜狐就成为了影子CEO，甚至就连高管的短信都不回，将公司事务基本全交给了下面的人打理。

也是从那时候开始，张朝阳开始将自己的目光聚焦到了娱乐圈，频繁的接受各种采访，甚至半裸着拍时尚杂志封面，带着孙楠等明星去爬雪山玩游艇等等。

除此之外，张朝阳还很喜欢参加各种明星聚会，甚至索性将搜狐媒体大厦的顶层变成了自己的私人聚会场地，并且常常流连于三里屯和后海的酒吧。

当然，咱们最关注的，还是这位年长的互联网大佬的演技。

张朝阳碰电的经历不少，在搜狐自家推出的《屌丝男士》《极品女士》以及《煎饼侠》中都有客串。而今天咱们要讨论的，主要是在《煎饼侠》中的一段表演。只见这位大哥一边练习瑜伽，一边和大鹏谈论着美国股市的每分钟几千万上下，演技也是杠杠的。

但是瑜伽这个东西吧，毕竟有点阴柔之气，演完这出戏，张朝阳的爷们儿气质遭到了巨大破坏。可是咱们都知道，反转一类的角色往往更加考验个人演技，只是不知道张朝阳是本色出演还是演技巅峰。

如果是后者的话，那么这无疑是一场影帝级别的表演，起码可以给到四颗星，但是因为没有什么特别的排面，所以场面方面就小了许多，暂且给个两颗星好了。

3、雷军

咱们都知道，雷布斯可是老网红了，粉丝遍布全球，他的单曲，翻唱的人比比皆是，甚至让很多人误以为，雷军的真实身份是一名歌手。

所以雷军的粉丝们一直有一个隐藏的愿望，就是等他开一场演唱会。

不过这一天目前看起来可能还有点遥远，毕竟现在小米都跌破发行价了，整个港股行情都不好，估计雷军现在还愁得没边呢。

演唱会等不到，但是电影却是早已经有了，只不过很多粉丝还没发现。

早在2015年，雷军就曾经为北京国际电影节拍了一部电影宣传片，在影片中，雷军和黄晓明一起对戏，高度还原了《教父》场景。

说起来，雷布斯可能还是《教父》的忠实粉丝，这一波操作十分流利，如果单论扮相的话，无疑是非常成功的。但是雷军的仙桃口音可能是自己演技的最大阻碍，传说中的开口跪，一开口就破功了，还有就是自拍，柔光前置还自带美颜，很容易就把咱们烘托的意境给破坏了。

除了在宣传片中出演角色，雷军还成立了自己的影视公司，并且投资了刘德华的电影，可以说是非常关注影视圈了。

但是具体说到这一波演技，雷总那一口Are You Ok的仙桃口音确实不像是专业演员，不开口的话也许是四颗星，但是开口了，大概就只能打两颗星了。至于排场，看在北京国际电影节和最近处在风口浪尖的黄晓明的份上，咱们就勉强给个三颗星吧。

4、罗永浩

罗老师要是不去卖手机的话，单凭说相声恐怕也能和德云社平起平坐，罗永浩早期的发布会几乎就是一场场脱口秀，积累了大量的粉丝。

据老罗自己说啊，自己要是不为了梦想做手机，随便签约一个脱口秀，那一年的签约费也得是七八千万一个亿。

咱们很多人眼中的老罗喜欢吹牛逼，觉得这话不可信，但其实不然。

老罗虽然做手机现在还没啥起色，但不代表人家混娱乐圈不行。

一直以来，罗永浩的手机卖得不咋地，但是噱头却从来没小过，而且人家作为一名脱口秀达人，那发布会门票可是抢都抢不到。

所以你要说罗永浩卖手机不行我还信你，但你要说人家混娱乐圈不行，那我还真不太信。毕竟我隔壁小哥就是老罗粉丝，现在还天天在抖音刷罗永浩的发布会脱口秀呢。

我之所以这么坚信老罗能在娱乐圈混得风生水起，还有一个原因是因为，人家的演技真不是盖的。

我想大家都应该看过一个老罗打脸的动图。

这个动图当然不是P的，而是由他自导自演的短片《小马》的情节。老罗在片中也是本色出演，角色是正在星巴克买咖啡的自己。

由于星巴克的店员非把中杯叫大杯，把大杯叫超大杯，老罗生气得开始怀疑人生，甚至打起了自己的脸，可以说是用生命在表演。

这部短片长达四十七分钟，但是全片的精华尽在这一分钟打脸，凭借罗老师的卖命表演，在豆瓣评分高达七分，在很多粉丝眼中，罗永浩扇自己耳光的那段客串也是全片的高潮。

要给老罗的演技打分的话，五分肯定少不了，毕竟人家是真正知道什么是实力派的人。但是排场可能不那么大，不过看在老罗自导自演的份儿上，就给个三颗星吧。

5、马云

在一众互联网大佬里面，你要说最有钱的，那不一定是马云，毕竟首富还经常换人呢。但你要说最出名的，那肯定是马云，就连我姥姥都认识他，这国民度没谁了。

咱们都知道，马云最厉害的技能就是演讲，凭借着一张三寸不烂之舌，前不久在南非的演讲，就连咱们的非洲朋友也都被俘获了。可以说，真正能给祖国长脸长到全世界去的，马云至少算一个。

而且咱们都知道，马云是从杭州师范学院毕业的，所以很多人喜欢揪着他的这段经历不放，并以此作为他草根逆袭的励志传奇。当然，咱们暂且不论马云是不是草根，可能确实人家一开始资本也就不少，但是你要说成功学和励志鸡汤，人家可确实不是盖的。

不过在演讲之外啊，马云也不能免俗，也有一个久违的梦想，就是混一下娱乐圈，唱首歌啊，拍个电影啥的。所以咱们大部分人应该都知道，马云之前也搞了一部以自己的为主角的电影宣传片《功守道》。

和别的互联网大佬不一样，马云作为一众跨界大咖里面最土豪的一个，一直以来都是桃李满天下，娱乐圈的朋友简直是遍布全球。

所以自从决定自己拍电影，那排场摆得也是比谁都大，《功守道》不只是请来了甄子丹李连杰吴京等一众动作大咖，甚至就连王菲这样的天后也来给咱们马云爸爸助唱。

在雷军客串的宣传片《风声》里面，黄晓明多少是个咖儿，也是能和雷军对戏的人。可到了马云这里就只能跑个龙套，演个一共出镜不过几秒的小配角。

总之，马云在自己的电影中拳打李连杰，脚踢甄子丹，要论排场和气势，起码得有五星。而谈到演技，咱们都知道，马云可是练过太极的人，《功守道》整个又是照着马云的调性来拍的，所以对他的演技也有一个不错的衬托作用，起码四颗星是有的。

END

好了，关于互联网大佬的演技，暂时就给大家盘点这么多，其实互联网大佬玩跨界早就不是一天两天了，还有比如王思聪、潘石屹等商界大咖也都客串过影视剧。

以前我一直有个想法，就是钱不是万能的，有了钱咱们也未必就能拥有幸福。不过在盘点完了一众大佬的跨界明星梦之后我发现，钱虽然不是万能的，但是有了钱以后，在法律允许的范围内还真是可以为所欲为。

不过小内我现在能坐在这指点江山，主要还是因为没钱，所以只能背诵一遍社会主义核心价值观，然后继续默默搬砖。