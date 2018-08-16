沙特基金手头充裕，但只能给特斯拉私有化提供小部分资金

北京时间8月16日上午消息，据路透社消息，埃隆·马斯克本周向投资者表示，“显然，沙特主权财富基金手头的资金足够充裕”，能为特斯拉私有化提供支持。

据估算，这笔基金拥有超过2500亿美元的资产。但事情远没有这么简单。

公共投资基金（PIF）在经济资源和政治资源上有很多所有权。其名下超过一半的资产都与沙特大型公司挂钩，其股票很难一同变现。

PIF也为其他科技公司或项目投入了大量资金，包括签订了价值450亿美元的协议来投资一支由日本软银集团成立的全球技术基金。

PIF还为美国共享出行公司Uber投资了35亿美元、Virgin Group的太空企业投资了10亿美元，并暂时决定为百仕通集团（Blackstone）管理的美国基础设施基金投入200亿美元。

PIF还面临要在本国内支出更多资金的压力，沙特经济下跌导致公民失业数量达到史上最高。

“他们也许可以为特斯拉私有化提供部分资金，但不一定会是很大一笔钱或是完全承担。”沙特海湾公司的银行家说道。

特斯拉在周二表示，马斯克尚未向董事会正式提出控股权回购方案。

这位首席执行官表示，他并不认为自己需要在股价420美元时筹集私有化交易所需的全部720亿美元资金，因为他预计许多现有的股东——包括持有公司20%股份的他自己——都会选择继续持有私有化之后特斯拉的股份。

沙特PIF已经持有特斯拉约5%的股份。

负责PIF的是沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（Mohammed bin Salman）。他希望能够通过发展其他行业，摆脱对于石油出口的依赖，让沙特经济多样化发展。参与特斯拉这宗交易也许能让沙特阿拉伯更好地发展本国的汽车行业或者参与到马斯克电池制造及太空项目中。

王储萨勒曼、PIF管理董事Yasir al-Rumayyan以及基金其他官员的决定对于特斯拉私有化一事至关重要。

马斯克在周二表示，al-Rumayyan已经表达了对于特斯拉私有化一事的支持，并且自己与PIF及其他投资者的洽谈仍在继续。

基金发言人以及沙特政府官员则拒绝对马斯克的声明作出评论。但是熟悉PIF基金的银行家在周二表示，他们并未发现PIF在筹备特斯拉交易资金的迹象。

非流动资产

银行家补充说道尽管PIF基金规模很大，但是其许多资产都不是流动性的，所以可用的现金是非常有限的。

去年10月，PIF表示自己管理的资产价值达到2300亿美元，分析师认为这一数字现在可能已经增至2500亿美元以上，主要原因是沙特股市发展良好。

但是股票交易所的数据显示，PIF资产中有1400亿美元或以上都投资的是沙特一些大公司，比如说沙特基础工业公司以及沙特国家商业银行。

这些资产无法在不影响沙特股市的情况下快速变现，而出售名下很多资产也与PIF基金设立的初衷相违背——原先PIF的设立就是为了帮助沙特公司“发展成为区域及全球领军者”。

与此同时，在沙特的非流动市场上，出售房地产来筹集资金也不是一个合适的短期方案。

“PIF基金的流动性并不是像许多人认为的那样。”处理这笔基金的国际银行家说道。

但是，据知情人士透露，在未来几个月时间里，PIF将会注入两笔现金，公司也会通过首次商业贷款筹集60亿到80亿美元之间的资金。此外，知情人士表示这笔债务并未与任何收购交易有关。

沙特石油巨头Saudi Aramco公司上个月表示它正在考虑从PIF手里购买沙特基础工业公司的一部分战略股份。PIF手中70%股份的出售将为基金带来约700亿美元。

不过银行家预测Aramco的收购计划至少需要协商几个月时间，PIF已经计划参与一些大项目的投资以刺激沙特经济发展。

其中包括在沙特西北部价值5000亿美元的商业地区新建计划、麦加以及麦地那地区价值数十亿美元的房地产开发项目以及利雅得附近的娱乐城。

“如果PIF在海外花费了数百亿美元，而国内经济却仍在下滑，那么对于沙特阿拉伯人来说这可不是什么好消息。”海湾银行家说道。