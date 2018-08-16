北京小伙西安地铁抓偷拍“色狼”，偷拍者被拘10天罚500元

8月14日下午，西安地铁2号线行至大明宫西站时，一名男子掏出手机偷拍女性乘客，他的行为被同车两名男乘客阻止。两人将其制住并带下地铁，直到偷拍者被警方带走。

北京青年报记者了解到，其中一名参与行动的男子为北京地铁13号线的工作人员，当天是其与女朋友到西安旅游的第一天。15日下午，西安市公安局网络安全保卫支队就此事发布情况通报称，偷拍女性照片的男子被处以行政拘留10天，并罚款500元。

两男子西安地铁上抓偷拍者

8月14日下午开始，一条视频在网上引起热议，一名男子正在西安地铁2号线上偷拍女性照片，结果被另外两人当场抓住。

北青报记者在视频中看到，在地铁车厢内，两名男子一同抓住一个身穿白色条纹上衣、背双肩包的男子。两人在制止其下车的同时，还怒斥偷拍者：“你多大人了，干这种事？你把手机打开，大家就全都知道了。”这场争执一直持续到安远门车站，两名男子按着偷拍者下了车，同时下车的还有被偷拍的女子和车厢里的地铁安保人员。

当事人之一为北京地铁工作人员

这段视频引起了不小的反响，不少网友都在为两名小伙子的行为点赞。

北青报记者了解到，抓偷拍的两人中，其中一人是来自北京的赵先生，他是北京地铁13号线的工作人员。

事发当天，是赵先生和女朋友利用休假时间到西安旅游的第一天。当时，他和女朋友刚从火车站出来坐上西安地铁2号线，不久就遇到了偷拍者。

据赵先生所述，与他一同抓住偷拍者的男子也是到西安游玩的游客。

偷拍者被拘留10日罚500元

15日，西安地铁的工作人员向北青报记者确认，偷拍者被两名乘客抓到的事发生于8月14日下午。西安地铁北大街派出所的工作人员称，这名偷拍男子已被交至上级部门进行处理。

15日下午，西安市公安局网络安全保卫支队就此事发布情况通报：2018年8月14日14点20分，接到群众报警称，在地铁二号线上有一名男子偷拍车上女士。地铁保安和两名群众将该男子带回所里进一步调查。

经查，该男子乔某的手机里有其违法偷拍的照片。乔某对偷拍事实供认不讳。公安地铁分局依据治安管理处罚法第四十二条第六款（偷窥、偷拍、窃听、散布他人隐私的，处5日以下拘留或者500元以下罚款；情节较重的，处5日以上10日以下拘留，可以并处500元以下罚款。）之规定，对其处以行政拘留10天，并罚款500元。

对话

赵先生：换成其他人也会去阻止

昨日上午，事件当事人之一的赵先生接受了北青报记者的采访，赵先生表示，在他看来，换成其他人在遇到有人偷拍女孩时也会去阻止。

北青报：在网友拍摄的这段网传视频前都发生了什么事？

赵先生：14日那天是我和我女朋友刚到西安旅游的第一天，下午1点半到2点之间，我们刚下火车坐上地铁就遇到了他（穿条纹衫男子）在偷拍我女朋友。一开始的时候，我们俩坐在座位上，穿条纹上衣的男子拿着手机站在我们前面。开始我们并不知道他在偷拍，还是对面的小伙子提醒我们的。我知道后就站起来看，那个时候，穿条纹上衣的偷拍者还在按快门拍我女朋友。

北青报：在视频的最后，我看到你们和地铁保安一起下了车，后来是如何处理的？

赵先生：我抓住他偷拍的时候车开到了大明宫西站，后来到了北大街的前一站（安远门站），我和帮忙的那位一起把他（穿条纹衫男子）带到了地铁站的警务室。再后来，北大街派出所派人过来把人带走了，我们也跟着去了派出所。

北青报：对于偷拍这件事，对方承认吗？

赵先生：刚开始是不承认的，后来警察查看了他的手机他才承认。他手机里除了有我女朋友的照片外，还有很多偷拍到的其他女孩的照片。

北青报：这件事对你后续的旅游行程有影响吗？

赵先生：影响肯定是有的，毕竟当天从事发的2点左右开始处理这件事，一直处理到夜里11点多才完，原本计划在14日下午去的地方只能改期再去。

北青报：你知道因为你抓偷拍者的行为让你在网上被关注了吗？

赵先生：是吗？我还不知道呢。不过在我看来，这件事真没什么。我想，就算不是我，换成其他人碰到这种情况也会去阻止。