阿里发布首份城市夜活力报告：看看你的城市“夜性格”

IT之家8月16日消息 阿里巴巴今天发布了首份反映中国城市深夜活力的“城市支夜”报告，报告以移动支付活跃度为指标，展现了中国人夜生活全景：手机里24小时不打烊的公共服务、街头奔忙的小微码商、深夜值守的交通出行、医疗服务等等。

报告勾勒出了许多深夜城市细节，也刷新了不少人对熟悉城市的印象：北京是睡得最早的城市、上海夜间行走捐全国第一、杭州夜间买酒的人最多、成都夜间买健胃消食片的人超过其他城市……

“城市支夜”报告分析了包括支付宝、淘宝、口碑、饿了么、菜鸟、优酷、大麦、淘票票等平台数据，不仅涵盖了吃喝玩乐等消费场景，也包括城市各类公共设施和服务运行的状态。

数据显示，中国人的入睡时间比想象的要晚。深夜23点成为城市前半夜的活跃小高峰，而峰谷推迟到了凌晨4点，此时的城市才算真正入眠。就在8月，杭州、天津、武汉、郑州等七座城市发起的“城市支夜”深夜公交免费活动中，支付宝的出行数据亦显示，深夜23点同样是免费公交上座率的高峰时刻。

移动支付热力图显示，手机里的城市运转依旧，夜间出行、吃饭、办事、娱乐等各项服务的App仍处于活跃状态。支付宝平台的深夜数据显示，最活跃的十大功能包括刷支付宝坐公交、刷码坐地铁、蚂蚁森林、蚂蚁庄园、水电煤缴费、网上购物、共享单车、政务查询等，呈现多维度趋势。

下面是图片报告：

北京零点后：中年之城

据支付宝大出行数据显示，北京扫码乘公交的使用活跃度居八城之首，傍晚乘公交的高峰是七点钟；另据饿了么和口碑数据显示，北京人晚餐和宵夜的时间最短，结束最早，晚上十一点，餐饮业的曲线就开始往下掉了；北京人晚上更喜欢和家人朋友一起过，玫瑰和面包皆有，各种演出票务销量全国最高，夜间淘宝和购买创可贴的指数也是全国最高。

成都零点后：“精分”之城

饿了么和口碑数据显示，晚餐和宵夜火锅消费最高的城市都是成都，值得注意的是，通过饿了么线上下单的健胃消食片，销量最高的城市也是成都。

此外，大麦网的数据显示，话剧、演唱会、体育比赛等各类演出票，成都销量仅次于北上，其中体育比赛票务成都居全国之首。成都人热爱运动的另一个佐证是，成都是共享单车使用率最活跃的城市。夜成都的共享单车骑行高峰分别是早晨六点和傍晚六点。

据菜鸟点我达的数据显示，杭州是酒水销售最多的城市；新晋一线城市，杭州同时也是查询公积金频次最高的城市，杭州人早上6点起床和下午6点下班后打开支付宝的城市服务，大概率都是查询交通违章；另外，据饿了么的数据显示，杭州是最爱在夜间点外卖的城市，比第二名的上海还高出10%，点的最多的菜系是江浙菜。

此外你以为杭州的中心在西湖区，但支付更活跃的区域在萧山区、余杭区、上城区。

南京零点后：书香之城

南京24小时不打烊的还有很多书店，这是一座灯火不熄、阅读不止的城市，在8座城市中，根据支付宝数据，南京的夜间书店很多，在8座城市汇总，支付的活跃度最高。另外一个有意思的数据是，你以为南京人最喜欢吃鸭，其实人家最爱吃鸡，饿了么和口碑的数据显示，南京餐馆鸡类销售增幅比鸭类还高10%。

上海零点后：暖男之城

你以为上海男人画风偏暖，支付宝系数据下的上海男人确实也很暖：上海的安全套销量居八城之首。另上海支付宝用户的夜间行走捐步数也是八城之首，整个七月份总共捐出的步数超过六百万步。另上海人晚上应酬偏少，演唱会和话剧票的销量分别排名第一、第二位。

还有意思的是，开塞露的销量，上海是最高的；在晚上九点和凌晨十二点，上海线上预约挂号也分别出现波峰。

深圳零点后：夜行动物出没

你以为深圳是座充满荷尔蒙的城市，其实无论是安全套还是金毓婷在深圳的销量都平平，夜间深圳居民通过饿了么线上下单的药品，排名前三的都与感冒相关。这也许与深圳是座夜奔之城相关：深圳人夜宵结束时间最晚，峰值持续到凌晨一点才慢慢回落，粤菜是最受欢迎的菜系；看电影的时间最晚，凌晨十二点还有一个看电影的小波峰；凌晨四点还在回家路上，人均打车费用53元，相当于人均打车20公里；凌晨五点才消停，因为支付宝使用率在这个时间点才回落到全天峰谷；夜奔的夜归人中，还有码商，网商银行数据显示，深圳码商小微贷款的笔数居八城之首，凌晨十二点，即是深圳年轻人涌入电影院的小高峰，也是在深圳打拼的小码商在线上发起小额贷款的时间。

武汉，“赚钱”之城

无辣不欢的武汉，即便在炎热的夏日，川味是武汉人最喜欢的口味。根据饿了么和口碑的数据显示，在深夜的武汉，一边啃鸭脖，一遍吃川菜是武汉人的消夏方式。而饿了么的数据同时显示，吃完川菜之后需要一点金银花露消火，看来武汉人深谙养身之道。

而作为智慧出行城市的标杆，武汉人早就习惯了带着手机走天下，刷地铁、刷公交、打车通通不在话下。

在武汉的街角巷尾，小商家蓬勃发展，这里也是码商集中的城市，从夜里23点到凌晨4点，超过7%小微企业经营者还在营业。

西安零点后：时尚古都

你以为西安是深沉的古都，其实它是传统余潮流的融合之城。根据饿了么和口碑的数据，最受西安人欢迎的晚餐和夜宵排名是烧烤和西北菜、炸鸡，吃货集中的区域是西安电子科技大学长安小区，深夜这里的夜宵外卖点单量高。不过，西安人也爱咖啡，星巴克的点单率是仅次于北京的城市。

晚上10点，西安人会打开支付宝的城市服务查一查自己的违章情况，作为丝路上的首个移动智慧城市，西安在智慧出行方面领先全国。有5600公交辆营运车辆实现了扫码支付功能，提高了市民出行的便捷性和支付方式的多样性。在西安人的夜归选择中，刷手机坐公交的频次夜仅次于上海。

而优酷数据揭示了西安人在夜间如何杀时间，镇魂、火影忍者、周六夜现场成为西安人夜间最受欢迎的视频节目。