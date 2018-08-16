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表情包网红“假笑男孩”要来中国，林更新爆笑留言

2018-8-16 17:45:43来源：游民星空作者：TOMO责编：守一评论：

网络红人“假笑男孩”盖文在中国也有不少粉丝，7月的时候他开通了微博账号，向中国的粉丝问好，如今“假笑男孩”真的要来中国了。

“假笑男孩”盖文昨日在微博发布视频，先是尬了一段舞，随后开心的表示，他受到了某服装品牌的邀请，这周六就要来中国了。

盖文这次不仅要去北京参观紫禁城，还要去成都看大熊猫，看来行程还是非常满当的，搞笑的是，林更新还在盖文的这条微博下留言，称海XX家不服（林更新代言），还调侃盖文的舞姿“你认识赵四大哥？”。

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关键词：假笑男孩林更新

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