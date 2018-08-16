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前微软工程师因参与勒索软件洗钱，入狱18个月

2018-8-16 17:51:21来源：IT之家作者：浮生责编：浮生评论：

IT之家8月16日消息 据Bleeping Computer 8月15日消息，一名前微软网络工程师因参与Reveton勒索软件的洗钱行为，被佛罗里达州法官判处入狱18个月。

法庭文件显示，这位工程师名叫Raymond Odigie Uadiale，今年41岁，于今年3月被指控，并在一个月后认罪。他承认，在犯罪团伙“K！NG”传播一份Reveton勒索软件期间，为该团伙进行了洗钱工作。

此事发生在2012年10月到2013年3月期间，那时比特币尚未成为支付勒索软件感染的主要手段。Reveton的操作者要求受害者购买GreenDot MoneyPak代金券。之后Reveton会要求用户在代金券上取代码，并在屏幕上的Reveton界面输入代码，用以对PC进行解锁。

与此后为人们所熟知的WannaCry不同，Reveton是一个早期勒索软件。它并没有对文件进行加密，只是以全屏界面锁定了屏幕，同时显示了勒索信息。

收到赎金后，K！NG会将GreenDot MoneyPak优惠券存入Uadiale的银行账户。Uadiale将这些资金转换为Liberty Reserve数字货币并将其转回K！NG的Liberty Reserve账户。Uadiale会从中收取30％的资金，作为他的服务费用。

报道称，有来自18个国家的权威部门在2013年5月查封了Liberty Reserve服务器。目前执法部门仍在筛选被查获的数据，据称这些数据包含了近60亿美元洗钱活动的细节。 

不过调查显示，Uadiale在还是佛罗里达国际大学的学生时，就已经参与K！NG的Reveton洗钱活动。他于2014年结束了与K！NG的合作，并在微软入职。

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关键词：勒索病毒恶意软件黑客

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