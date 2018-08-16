深扒红芯浏览器“骗局”：浏览器只是外壳，本质是个外包公司？

8月15日刚刚宣布完成2.5亿C轮融资的“红芯”公司被媒体曝光，其自主研发的核心产品红芯浏览器，实际上仅是一款chrome的套壳浏览器，其宣传中宣称的自主内核不过是一个谎言。

红芯（红芯时代（北京）科技有限公司），其前身美通云动（北京）科技有限公司，更为人熟知的品牌是主营HTML5开发和移动适配业务的云适配，由陈本峰及其联合创始人高婧于2012年创立。

据天眼查数据显示，红芯目前已获得C轮融资，共有8位投资人，总融资额约5.78亿人民币。2013年，科大讯飞对其进行了300万元的天使轮融资，此后，晨兴资本、达晨资本、IDG资本等又对其多次投资。

凭借一个很容易被揭穿的骗局就能得到上市公司、晨兴资本、达晨资本和IDG资本的青睐吗？国产自主浏览器的背后是否隐藏了其它故事？

从这段官方介绍中，我们可以看出以下几点：首先，浏览器产品只是这家公司的业务之一，基于浏览器技术的服务才是主要业务；其次，红芯主要的面向的是B端客户，记者求证腾讯浏览器等多家浏览器业内人士表示，从未听说过这个浏览器产品。

而正是因为其面向B端的特殊性，这家公司才能够用一个谎言“行骗”至今。一位知情人士向凤凰科技记者透露了他所了解的红芯（云适配）公司。

云适配最早推出的是面向B端客户的服务，得到科大讯飞300万元的天使投资。科大讯飞称，在投资云适配的时候主要关注两点：一是认为云适配坚持以自己的核心技术发展作为立足之本，这跟科大讯飞特别像。二是看中以红芯公司创始人陈本峰为核心团队的深厚背景。

彼时，科大讯飞所谓的“核心技术”即陈本峰本人对外宣传的”一行代码改变世界”——通过云适配技术，只需要在原网站中插入一行代码，就能把网站从PC版变成手机版，并且保持网址不变、内容实时更新。而陈本峰本人曾是在2000年加入科大讯飞初始团队。

B端客户的一大需求是定制化服务。而定制化服务的最大客户便是政府，据知情人士透露，红芯能够赢得政府订单的关键是他们在面向政府宣传中表示，其浏览器能够统计用户的数据、个人信息等。逐渐得到客户信任的红芯的主要业务也由为政府建设网页，转变为为政府提供浏览器。

但浏览器只是这家公司的其中一部分业务，基于浏览器技术的服务才是主要红芯的主要业务。

为了更好讲好资本故事，红芯对外宣称自己通过为港口等客户打造OA（办公自动化）系统、文件周转系统等，能够得到其核心数据（但实际并不能），并将协助政府打造“港口大脑”。

在其官方宣传中红芯如此介绍自己的业务：“云适配将为大榭招商国际码头打造统一的移动安全办公平台，从而提升工作效率，优化资源配置，为大榭码头塑造生产智能、管理智慧的集装箱码头新业态。”

但知情人表示，“其实质就是一家技术外包公司。”红芯既得不到港口的核心数据，其技术实力也无法承担起“港口大脑”的建设。

红芯CEO陈本峰的公司版图，数据来自天眼查

截至记者发稿，红芯联合创始人高婧已经回应了“抄袭骗局”，称红芯浏览器并非抄袭，而是“站在巨人的肩膀上去做创新”。她表示客户满意度很高，“绝不是那些人说的拿国产概念去骗钱”。

但晨兴资本、IDG资本等投资方却不愿就此事给予回应。记者希望得知资本方究竟为何看好这家公司，其投资是因浏览器产品还是其它业务？但至今还没有资本方给这些问题一个答复。