腾讯推出二次元平台“波洞星球”

二次元市场的潜力有多大？从刚刚落幕的ChinaJoy就可以看出端倪。它连接了文化、内容、游戏、硬件多个领域，「小众」的标签早就不适合这个圈子。同样在强调连接作用的还有腾讯，和二次元相关的娱乐产业也是腾讯最重要的业务之一。

今年5月份，在QQ中已经孵化一年多的衍生品平台鹅漫U品正式发布，以独立App的形式拥抱二次元大众。而就在昨天，QQ孵化出的另一个二次元社区也以独立App的形式推出，QQ动漫品牌升级成为「波洞星球」，这次腾讯想做一个综合性的二次元平台。

波洞星球的起源

波洞星球不是凭空创造的，它是由QQ动漫品牌升级而来。在2015年3月，QQ动漫正式上线，这是腾讯在泛娱乐领域的一步重棋，主要聚焦动漫领域。动漫内容创造好后，QQ动漫作为一个分发渠道，提供用户流量，让用户去阅读和消费。经过三年发展，QQ动漫已经拥有3.3亿动漫用户，月活跃用户达到3500万，在这3亿多的用户里，有5000万是核心二次元用户，更多的是广大的泛二次元用户，这其实和QQ本身聚集年轻用户的属性非常匹配。

波洞星球产品负责人林海强向我们描述了腾讯推出波洞星球的原因：「过去我们经营了三年的QQ动漫，不管是从观看人数，观看时长，还是用户的付费意愿，我们看到二次元产业有非常大的机会。用户对内容的要求会越来越高，对平台的氛围会要求越来越纯粹。我们看到了用户需求的迫切，所以在今年3月开始立项做独立App，用了5个月时间，在今天推出波洞星球这个产品。」

从QQ动漫到波洞星球的变化

波洞星球的含义就是一个独属于二次元的世界。每个人都有属于自己的波段，有的人波段属于COS，有的属于音乐，有的波段属于宅舞，每个原住民都有专属的波段，而这些波段相互之间可以跳跃和演进。未来所有的波段都有一个共同的阵地，这就是所谓的「波洞星球」。

QQ动漫升级成波洞星球后，内容会更精品化，类型也更丰富一些，会跟社会结合，更多元化，氛围更加纯粹。过去QQ动漫主要是作为分发平台，波洞星球会升级成一个综合性的二次元社区，聚焦在精品IP的创作上面。

对于一个二次元内容产品来说，它是一个比较广的生态链。从高品质的IP创作，再向外延展成成其他内容，比如现在的短视频，或者同人创作，COS，手绘等UGC内容，还有更接近商业化的PGC内容，像QQ主题上的装扮等，这种内容放大后是有更多的。或者还可以往更具商业化已有规模的模式上延伸，比如周边，包括授权，以及影视剧，当然重要的一点的有游戏。

波洞星球就是基于这样的定位去做的。在波洞星球里面包含了比较多的内容，前期有比较核心的漫画，动画，还有KOL创作者，游戏的周边。后续还会有直播、漫展等。

腾讯公司副总裁殷宇说到：「在波洞星球上面，我们希望能够创造出一个真正的属于二次元人群的精神家园。」

为什么有QQ这座流量矿山，还要推独立App？

既然拥有QQ这样大的流量平台支持，为什么还要推独立App呢？同样的问题也可以抛给鹅漫U品。在采访中鹅漫U品副总经理朱仁倡是这样回答的：「在市场上很多人会认为，这个项目是长在QQ上面的，有多少流量，多少UA，多少用户，是不是都从QQ来的？这就像一个独立的公司，投资人很容易认定你没有独立的用户。所以我们需要证明，单独做一个独立App，告诉大家用户需求到底有多强烈。」

从5月份推出独立App之后，其实鹅漫U品并没有马上进行宣传，直到7月份才开始推广这个App。他们的做法不是像传统App的推广方式那样，大量投广告、买量。而是在思考能不能从产品本身的角度做一些不一样的推广方式，比如用户在App上可以买到一些独特的商品，或者在App上有独特的获利方式，把更多的优惠让利给用户。

采用这种方式，鹅漫U品在短短一个月积累了一百万的App用户，并且留存很高，黏性和付费意愿都是优于其他普通电商的。通过这个过程可以证明，用户在衍生品领域的需求是真实存在的，产品价值也是真实存在的。

同样的道理放在波洞星球也一样，尤其是它的定位还是更综合性的社区，独立做App的理由更充足。

腾讯靠什么取胜？

腾讯做二次元要靠什么取胜？腾讯公司社交网络事业群市场部总经理李丹给波洞星球的目标是「新B站」，针对这个目标腾讯有三个计划：第一是办二次元晚会，今年11月24日-25号在成都就会有一场媲美哔哩哔哩BML的晚会；第二是「次元造星计划」，让二次元偶像、KOL入驻波洞星球；第三是「破壁合作计划」，和合作伙伴一起把二次元文化渗透到其他领域，引起大众关注。

腾讯公司社交网络事业群增值产品部总经理刘宪凯谈到了波洞星球未来的产品布局，波洞星球将在上游联合腾讯动漫、腾讯视频以及众多优秀工作室，形成优质的PGC内容+平台；中游则通过持续投入KOL资源形成UGC内容+平台，并联合QQ看点、微视等信息流平台，建立垂直类内容优势；下游则联合鹅漫U品、腾讯游戏、QQJOY加强商业化和IP衍生品方面的布局。

做一个综合性的二次元社区，这个目标可一点也不小，不过放眼看国内的互联网公司，腾讯可能是最接近「娱乐帝国」的那个。QQ和微信两座大山的分工越来越明确：QQ偏年轻，衍生娱乐化产业；微信偏成熟，衍生社会大众需求。二次元文化能否迎向更大众的市场，腾讯把任务压在了波洞星球身上，不过这只是一个外在载体，实际上腾讯拥有阅文集团、腾讯视频，还有多个重磅游戏，它早已是国内最大的「娱乐星球」。