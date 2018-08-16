游戏审批大门已关，自求多福吧

昨天，彭博社的一篇报道，引发了全球游戏行业的大震荡。

这篇报道称，中国监管机构已经冻结了网络游戏版号的备案和审批。知情人士称，冻结发生在中国开展机构改革之后，其中一位人士表示，监管机构还担心一些游戏中的暴力和赌博问题。在线游戏、手游和单机游戏都受到影响。

但是，还别大惊小怪。实际上，版号已经停发很久了。

GameLook此前曾报道，截止到今年CJ（8月初），广电总局版号审批已暂停了至少四个月的时间，按照此前总局700款左右单月版号审批量，暂停发放版号的这四个月、游戏行业预计缺失了近3000款获准进入市场的新游戏，即便刨掉占比一半的棋牌游戏，也意味着行业这几个月理论上少了至少1000款可投入商业化运营的新游戏。

只不过，彭博社的报道，让全世界人都知道这事了。

过去，一款在线游戏想要完成上线流程，需要跟两个部门打交道：新闻出版总署和广电总局。首先，厂商需要找出版机构完成初审，最后才由新闻出版总署完成复批。除了文化部的备案之外，想要在国内上线并经营一款游戏，还需要通过国家新闻出版广电总局的审批，从而获得游戏版号。

▲图片来自“手游矩阵”

而有消息表示，最近一段时间没有游戏过审，是因为新闻出版总署和广电总局合并，机构调整，政策调整，导致审批停止。

实际上，最近已经有许多部门都进行了改组，而文化领域则是改组的高发地。

▲图片来源见水印

因为改组就完全停摆，让一个运转正常的行业急刹车，看起来有点匪夷所思。但这是管理部门之间的事了，不妄加评论。实际情况是，它确确实实地影响到了国内游戏行业的发展。首先，新游戏基本上没法通过审核了，而大公司“画饼”的引进游戏，也迟迟不能上线。

腾讯的股价就是这一切的晴雨表，在昨天公布的2018年半年报中，腾讯游戏业务环比下降，主因是《刺激战场》《全军出击》两款游戏迟迟不能过审开启付费，导致腾讯没能达到市场预期，股价也达到了今年最低。

腾讯总裁刘炽平在电话会议中，谈到了审批冻结对于腾讯游戏的影响，他表示“目前监管层对于版号的审批冻结是暂时的，没有版号的游戏没有办法正式变现，这是由于中国监管机构改革所导致的，目前所有的新游戏都拿不到批文。”

当然，这并不代表游戏行业就被一棍子打死了，一般大公司都会申请一批版号作为储备，而小公司，也总有迂回的办法。

自从制度建立起来，版号就和“灰产”如影随形。2016年，手游行业内流行的是“代办版号”，淘宝叫价在一万到两万左右，代办商深谙审批的玩法，并且“有关系”；但是随着审核的进一步收紧，今年就不能代办，只能“租”了。不过，版号上的游戏名字是确定的，厂商们租到手后，还要根据版号上的名字改游戏内的标题、内容。

当然，“租”肯定是要比代办贵了，据了解，目前的版号出租普遍都要几十万，名字“卖相”稍微好点的，则可以叫到百万元的价格。这对于小公司，或是独立开发者来说，是一笔难以承受的支出。

可以肯定的是，审批的冻结是暂时的，新游戏的上线不可能会一直无限期地停摆。刘炽平也在电话会议中提到：“对于新游戏来说，监管层意识到由于重组，版号冻结正在影响整个行业。因此，GAPP已经建立了一个绿色审批流程，如果游戏能够申请到这个绿色通道，就可以进行一个月的付费测试。 ”

但谁也说不好什么时候能恢复，而恢复以后，申请多久能通过，政策又将怎样变化。

比规则严苛更可怕的就是没有规则，大公司尚可靠着“绿色通道”和老游戏撑过这段空白期，但是，对于中小型游戏公司来说，这就不仅仅是寒冬了，简直是“冰河世纪”。

现在许多手游厂商都是在赚快钱，一款换皮游戏上线，也就三个月、最多半年的生命周期，拿不到版号，就完全打乱了产品的节奏，可以预见的是，会有不少中小型游戏公司，死在了版号重新开放审批的黎明前。

如果硬要找些安慰的话，这次“生物大灭绝”，会淘汰一些没有持续产品力的换皮作坊，曲线地实现了净化开发商环境的作用，但这毫无疑问是“杀敌八百，自损一千”。

众所周知，游戏这行当，在中国一直都相当敏感。上头对于审批把控严格，舆论层面“精神鸦片”论死灰复燃，玩家群体“割裂”，开发商在“品质”和“流量”间摇摆，还要随时准备好面对“举报”的危险；而玩家们，则是一直没能获得一个接触优质游戏的环境。

2015年，由于人口红利被消耗殆尽、大厂垄断等情况，中国手游公司迎来了一批“倒闭潮”，而这次可能会长达一年多的停摆，毫无疑问会给游戏行业再泼一盆冷水。

自求多福吧。