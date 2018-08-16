多名群管理员功能上线，微信离QQ还有多远

可能已经有同学发现了，微信群可以添加多名管理员了。

手速够快的朋友已经为自己的群添加到了三个群管理员，不过，要100人以上的大群才可以，毕竟这样省的出现一个三人群里三个管理员的盛景。

群管理员的身份一直都存在，这次最大的变化是，管理员由一个变成了最多三个。

新的群组管理员权限显示：

为100人以上的群组修改群名；发表群组公告；设定群组的加入方式，并可批准聊天室加入申请；移除群组成员。

群主责任“重大”

当然，这还都是些常规的基础运营功能，跟之前相比变化其实并不大，但已经在让人直呼：社群运营的春天来了。

微信群已然不仅仅是一个聊天室了，链接、点赞、带货、投票......所有你能想到的业务都能在微信群中找到扩散和成交的方式。

微信群、QQ群、微博群等是现在社群运营的主要场景载体，而很多客户群、粉丝群、微商群很轻易就能达到500人的人数上限，一个管理员往往分身乏术。

现在微信的这小小一步，可以说是社群运营人员的一大步。

面对微信群的强大功能，微信的“窃喜”似乎是看得到的。但同时，微信在支持微信群扩张的同时，不得不注意对这些群的管理，让所有张着500张嘴的社群都做到言行完全合规，对微信而言无疑是个挑战。

微信群已经构成了一个个小团体生态，作用也会越来越大。这就需要群主替微信担起管理社群的担子，群主需要担负的责任已经越来越大。

2017年9月，网信办发布的《互联网群组信息服务管理规定》与《互联网用户公众账号信息服务管理规定》中，就对互联网群组以及公众号做出规定，这也是网信办首次明确互联网“群主”的责任：

互联网群组信息服务提供者应当对违反法律法规和国家有关规定的群组建立者、管理者等使用者，需依法依约采取降低信用等级、暂停管理权限、取消建群资格等管理措施，保存有关记录，并向有关主管部门报告。

不过，群主的责任也被外界误读出了许多版本，比如外界一度出现了“一旦群成员违法违规，就要追究群主的法律责任”等等说法。虽然事实上没有上升到“法律连带责任”这么严重，但明确的是，群主的作用已经不只是拉人踢人那么简单，群主确实比群成员要承担更多的责任。

群主的增多，似乎也瞥见了微信“建设和谐文明网络社区”的决心。

今年7月份，广东自由贸易区南沙片区人民法院出台《互联网电子数据证据举证、认证规程》。其中重要的一项改变，就是将互联网电子数据证据的范围拓宽，限定为短信、电子邮件、QQ、微信、支付宝或其他具备通讯、支付功能的互联网软件所产生的，能够有形的表现所载内容并可以随时调取查用的数据信息。

就是说，现在微信、QQ、支付宝等具备通信功能的App所产生的聊天记录，都可以作为呈堂证供了，在微信群里说话，也得谨言慎行。

用户：微信向QQ看齐？

当然，这都是微信的一些的小动作而已，犯不着作太多解读，但恰恰是通过增添更多管理员这种小动作，用户们慢慢发现，微信和QQ越来越像了。

还记得当年可以设置多名管理员的QQ群么？

对于微信的界面和功能还能“简洁”多久，部分用户好像并没有多少信心了。

不信，听听他们的声音：

▲网友留言截图自即刻

当然，在微信上一时半会还不会有气泡对话框和抖一抖这样的功能出现，这一点，用户们暂时还是无比放心的。

但不管怎样，微信，请做自己！