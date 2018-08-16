国务院常务会议：没收长春长生公司所有违法所得并处最高罚款

IT之家8月16日消息 据中国政府网消息，国务院总理李克强8月16日主持召开国务院常务会议，听取吉林长春长生公司问题疫苗案件调查情况汇报并作出相关处置决定；部署以改革举措破除民间投资和民营经济发展障碍，激发经济活力和动力。

会议指出，按照党中央、国务院部署，国务院调查组已查明吉林长春长生公司违法违规生产狂犬病疫苗案件和生产不合格百白破疫苗的主要事实，涉案企业唯利是图、逐利枉法，情节严重，性质恶劣。这一案件也暴露出相关地方在落实药品安全地方政府负总责、国家和地方监管部门在依法履行监管职责方面严重缺位，特别是存在重大风险隐患信息不报告、应急处置不力等问题，属严重失职失察和不作为。目前公安机关对长春长生案件已侦查终结并依法将犯罪嫌疑人全部移送起诉。有关部门还妥善做好问题疫苗涉外工作。会议确定，一是严惩违法犯罪行为，严肃追究责任。依据《药品管理法》，由相关方面依职权没收长春长生公司所有违法所得并处最高罚款。同时对负有监管责任的地方政府和主管部门相关责任人严厉追责，以儆效尤。二是抓好补种、保障合格疫苗供应、督促企业整改等后续工作。在目前已对全国疫苗生产企业围绕质量安全开展排查基础上，进一步深入细查，发现问题及时公告、及时处理。三是抓紧完善相关法律法规，健全最严格的药品监管体系，完善疫苗全链条监管和电子追溯等制度，堵塞监管漏洞，推动国产疫苗技术升级，切实保障人民群众用药安全。