财报难看，股价大跌，腾讯怎么了？

腾讯的季度财报很久没有出现过如此令人失望的数据了。

8月15日，腾讯发布2018年上半年业绩报告，据腾讯业绩报告显示，尽管腾讯2018年Q2营业收入736.75亿元，同比增长30%，但毛利却环比下降7%，经营盈利更是环比下降29%，归属母公司净利润环比下滑23%。

这次的业绩发布给了腾讯股价重重一击，8月15日收盘，腾讯控股股价报336港元，下跌3.6%。16日股价再度大幅下探，最低至319港元，收报325港元。自1月底以来，腾讯股价达到476.6港元的阶段性新高后，截至目前已累计跌约30%，市值蒸发约1.5万亿港元。

此外，受腾讯拖累，腾讯的大股东南非媒体公司Nasper，股价应声暴跌10%。

有不少券商的分析师已经预期腾讯股价短期继续受压，下一站可能就要在300元处见了。

对于腾讯这次几年不遇的股价波动，业内人士认为手游业务下降，业务增长陷入瓶颈，是此次股价下跌的主要原因。

内外交困

游戏业务下滑严重

尽管腾讯近年来一直在致力于丰富着自己的业务结构，但它每年的营收大头，都由游戏业务提供。2017年，腾讯的游戏业务贡献收入占比近50%，某种意义上来说，腾讯被看作是一家游戏公司也不足为奇。

但是在营业收入方面，2018年第二季度腾讯增值服务环比下降10%。归属为增值服务业务的网络游戏业务，较第一季度则下降12%，再细分到智能手机游戏领域，更是下降19%，可见网络游戏这一块业务营业收入下滑严重。

这不禁让人回忆起了，在刚刚过去的8月13日，腾讯WEGAME平台的《怪物猎人世界》，上线仅4天19小时就被下架的窘状。这款被无数玩家千呼万唤，给予厚望的单机游戏，被下架的理由是“不合乎政策法规”。这与腾讯出品的另一款因“低俗有害”而被批的“王者荣耀”，处境几乎是一一对应。

通常，对于这一事件的通常解读是，游戏监管的趋严，导致腾讯新款游戏的表现乏力，使腾讯靠游戏加速增长的好时光已成过去。但事实上，在游戏领域，腾讯的对头，网易的日子也同样不好过。

进入2018年以来，网易的股价持续走低，跌幅近30%。其中两款主要手游《阴阳师》和《倩女幽魂》的收入贡献下滑是主要的原因。

据业内人士分析，人口红利的消失是中国游戏行业表现疲软的主要原因。这是所有游戏公司将要面临的共同困局。据中国文化娱乐行业协会信息中心与中娱智库联合发布的《2017年中国游戏行业发展趋势分析》披露，经历了2012-2015年急速增长的中国游戏市场，正进入增速放缓期。

在用户规模方面，2017年中国移动游戏用户规模达5.5亿，相比16年增速下降8个百分点。PC端市场在移动游戏此消彼长的冲击下，2016年用户规模仅为4.8亿，同比降低12.9%。

这让创新力尚处于转型期的腾讯，生存环境更加雪上加霜。“王者荣耀的成功，带有很大的运气成分，它让很多不适合、不喜欢玩MOBA的也被推广捞进来，流失是迟早的事情。”一位游戏玩家这样评价。

因为之前的游戏服务增速太快，导致市场过于乐观地提前给出了过高的估值，从某种意义上来说，腾讯现在的回调，尚处自然。

社交网络遭质疑

除了网络游戏，在通讯及社交网络方面，腾讯部分此类业务也开始出现增长见顶，甚至负增长，如微信及WeChat的月活跃账户环比增长才1.7%，QQ的月活跃账户更是下降0.3%。

对于极其注重预期的资本市场而言，社交红利愈发见顶的宏观大环境，势必会让部分投资者对这一板块的未来，产生质疑。

事实上，成王败寇的逻辑并非只体现在腾讯一家这里。进入2018年，几乎全球所有的社交网络公司在资本市场的表现都变得不尽如人意。受“数据门”影响，Facebook在前不久，也发布了一份同样令人难看的财报，这让它和腾讯看起来，更像是一对科技公司里的难兄难弟。

据FacebookQ2季报显示，这家公司的营收增速，创下了12个月的新低，这缘于它在全球的用户增长都遇到了放缓的局面。其最重要的是主要贡献地区---北美，广告收入发生了明显的下降。

此外，欧洲的最严厉的隐私新规----GDRP更是会在肉眼可见的范围内再次打击Facebook的欧洲业务，而对于如何处理这样的局势，貌似Facebook到现在还未找到自己的出路。

如果将两家公司的境遇联系在一起来看，在全球，社交网络所带来的业绩增长的边际效应似乎都在衰减。受此影响，Facebook、腾讯、陌陌等所有以社交起家的科技公司的的股价，都在今年存在着不同程度的下跌。这也让以前无往不利的社交板块，蒙上了一层令人失望的阴影。

难挡竞争对手的缠斗

2018年是一个微妙的时间节点，在腾讯日渐巩固其巨头地位之后，还没有除阿里外的任何一家公司在业务上挑战过它。但这样的局面正在被打破。许多新兴挑战者正在觊觎腾讯的霸主地位，其中，今日头条是最让它头疼的对手之一。

两家公司的缠斗，始于头条系产品抖音，正在抢占原本属于腾讯的用户时长。在注意力即为一切的互联网战争中，抖音所代表的短视频的崛起，预示着在“社交+内容”领域，已产生了质的变化，这让腾讯流量入口的霸主地位，不再是无法击破的铁板一块。

这对腾讯造成了一定程度的威胁。来自QuestMobile2018年中国移动互联网春季报告的数据显示，在用户时长争夺战中，短视频增幅最快，达521.8%，从去年3月的1.5%上升至今年3月份的7.4%。

“从用户满足角度，头条、抖音和腾讯提供的是差不多的东西。头条抢占用户时间很大程度是从腾讯抢走的。”国信证券传媒分析师张衡说。

而时长的背后，却是真金白银的收入。一位与腾讯关系密切的游戏公司高管称，目前不少游戏公司已经去今日头条系采买流量了，比如点开今日头条后的开屏广告，浏览资讯时的广告或标签，都能把用户导入到游戏里。而这些游戏公司，原本都是腾讯的广告大户。

最可怕的是，除了收割流量外，今日头条还在做生态链，在内部继续孵化横跨各个领域的内容产品。如目前已经上线了购物与微头条服务。“购物习惯的培养和用户关系的沉淀，这两个方面如果任由其发展，从长远看可能会对腾讯的未来产生较大的影响。”财经作家、前《福布斯》中文版副主编尹生分析。

尹生的话语刚落，就在腾讯这两天的股价接连大跌之际，8月14日，今日头条却悄然然发布“穿山甲联盟”的广告联盟产品，这预示着，在产品领域，头条已进入百度和腾讯擅长的业务领域之一。对于掌握业内最强分发算法的今日头条而言，大数据和信息流上的优势，使得让它在广告内容分发的效率上，有着比腾讯更强大的优势。

一位接近头条高层的人士曾在采访中透露，“头条对对手的判断是，2016年百度、2017年腾讯、2018年Facebook，分别对应信息流产品、内容社交产品和国际化三个阶段。”

显然，这是互联网流量版图之争中，新晋势力对老牌巨头发起的一场打破旧秩序的挑战。

腾讯的长远怎么看？

曾几何时，腾讯是中国互联网公司的市值排名冠军，代表着资本市场的神话，但腾讯的这次暴跌，却显示出了资本市场从来不相信神话的残酷现实。

就在腾讯股价下跌的第二天，一篇名为《全面反思腾讯的战略》的文章，就成了网络上的热门，紧接着的问题就是,“腾讯为什么被头条反追？”“腾讯的策略错了吗？”“腾讯的投行思维对不对？”

对腾讯战略反思的意见主要集中在两个方面。

第一，2018年，包括搜狗，众安在线，阅文集团，虎牙直播，拼多多在内的多家腾迅系公司接连上市，但腾讯的市值却反而接连下跌。有人质疑，腾讯将半条命交给合作伙伴，将造成除了核心板块外，腾讯的其它板块战斗力严重下降。

此外，过去几年，腾讯累计投资了600多家公司，横跨海内外，行业涉及文化娱乐、游戏、交通出行、零售等多维度。而且，它还成为国内创投市场最活跃的机构，以LP的身份投资了二三十家左右的基金，包括红杉、云锋、中信产业基金、经纬中国、晨兴、创新工场、高榕资本、金沙江创投、钟鼎创投等。

对于一家投资回报已经明显高于主要业务的公司而言，腾讯是否已经演变成为一家投行，成为人们争议的焦点，但撇开这些争议而言，腾讯的投资战略在Q2季度的财报上，依然交出了一份令人满意的答案。

财报显示，腾讯在重要战略中将会重新调配资本至高优先级项目。而腾讯方面表示，近期将会积极投资于其认为的可促进游戏平台业务发展的游戏直播服务，以及可促进其支付及云服务业务发展的智慧零售机遇。并通过退出一些现有投资来支持上述投资的部分资金需求，如近期已出售于投资公司饿了么及摩拜的权益。

显然，马化腾接下来要布局的事情，远比这次股价下调，带给他的麻烦多。

目前腾讯仍在继续推出解决方案。这些举措包括在业务上补齐短版，如腾讯重启短视频产品微视，以及派出了腾讯副总裁、即时通信负责人殷宇，和做出“名品堂”产品全民k歌的大将梁柱联合带队，在SNG（社交网络事业群）体系下另建算法、运营团队主攻短视频。

也包括继续寻找新的引擎，如将小程序与微信支付整合，不断扩大小程序的功能与用途，为更广泛的垂直领域行业提供定制解决方案。

短期来看，市场对腾讯仍有所顾虑。但分析机构对腾讯的长期发展依然看好，超过30家投行给出了“买入”或者“跑赢大市”的评级。

中信证券表示，2018年是腾讯的业务小年，尽管游戏业务领域，腾讯面临着政策不确定性与产品更迭的双重压力；广告业务面，面临来自头条系的竞争压力，但公司在社交和游戏产业的优势地位依然明显。

中长期看，如何实现业务进一步有效多元化、布局云计算、AI等下一代技术和产品是腾讯接下来将要面临的挑战。