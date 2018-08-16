十几岁少年入侵苹果网络：下载90GB安全文件

据科技博客AppleInsider北京时间8月16日报道，澳大利亚墨尔本一名十几岁的少年黑客，在他位于郊区的家中多次入侵苹果公司内部系统，进入他人账户非法访问隐私数据。在其黑客行径被发现之前，这名少年竟然从苹果内部系统下载的安全文件容量竟然高达90GB。

▲澳大利亚的苹果应用商店

据澳大利亚《时代报（The Age）》周四援引当地法庭的消息称，这名少年黑客是位苹果粉丝，他的“梦想”是进入苹果公司工作。不过苹果公司对其行为并不买账。去年苹果获悉该情况后，立即向美国联邦调查局(FBI)发出求援警告，而FBI随后与澳大利亚当局进行沟通、协调，少年黑客很快被捕。

一名检察官表示，因苹果“对公众的关注非常敏感”，直到本周法庭开庭前，苹果未向媒体透露过关于此案的任何蛛丝马迹。

除了知道少年黑客非法下载了90GB数据，目前还不清楚这名少年黑客入侵的范围影响有多大，到底访问了哪些账户或其他信息；与此同时，目前尚不清楚这次黑客入侵事件影响到了澳大利亚，还是影响到了全球范围。

苹果尚未对此案发表评论。

去年，当地警方突击搜查了这名少年黑客的住处，并在他的电脑上一个名为“黑客黑客黑客”的文件夹中，发现了所窃取的苹果文件，随后该少年被捕。澳大利亚联邦警察还没收了这名少年的两台苹果笔记本电脑，发现被告获得了进入苹果系统的“授权密钥”。由于法律原因，媒体暂未公开这名少年黑客的姓名。作为被告，少年黑客承认自己有罪，该案将于下月宣判。

目前尚不清楚是否有任何获得的数据提供给了第三方。据了解，这名黑客在Whatsapp上与其他人就此事进行了沟通，但谈话内容并未公布。

本周早些时候，澳大利亚政府计划就是否迫使苹果和其他公司削弱加密进行辩论。今年6月，苹果因iPhone和iPad的维修政策被澳大利亚监管机构罚款670万美元。