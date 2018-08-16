过去在App Store里买应用，我需要考虑的只是应用值不值这个价，20元左右的游戏，1块钱左右的应用都是可以接受的，但后来有很多应用都不再提供买断的方式，而是转为订阅，写作软件Ulysses、日记应用Day One都是这样。于是我开始犯了难，这个软件值得我每年为它付费吗？

苹果给App Store加入订阅模式不只是想多赚钱，更是为了打破独立应用的天花板。

根据Business Insider的最新报道，苹果曾在2017年4月邀请一批独立开发者参加了秘密会议，目的是请他们支持最新的订阅模式。

此前App Store中主要的付费方式是一次性买断和内购，订阅模式的加入不只是增加了一种付费方式那么简单，它对苹果自己、开发者、用户都有着不同的改变。联想到iOS 11后App Store界面产生的巨大变化，你或许就能知道苹果这么做的意义。

苹果为什么推出订阅模式？

App Store诞生造福了无数的开发者，他们的产品有了一个展示的平台，还能随着iPhone的销售接触到更多的用户。于是市场竞争变得激烈，除却免费应用外，付费应用的平均价格一直在下降。这对用户来说是件好事，多了更多选择，成本还降低了。对一部分开发者来说也是好事，整个生态壮大，用户变多，那些面向大众的服务型产品更容易获得成功。因为他们不需要靠售卖应用来赚钱，只要用户变多，自然盈利就容易，所以竞争激烈对他们来说反而是一件好事。

另一部分开发者压力就很大了，尤其是一些工具类应用，当用户一次性买断后，交易就此结束，而开发者还要不断维护和更新应用，如果不能持续地找到新用户，开发者很难有资金和动力去支持更新。其实这也是为什么所有软件都想做社交的原因，他们需要更多的盈利点，用户有了粘性才有更多的盈利可能。

App Store需要工具型应用，用户也需要，但激烈的市场竞争使高质量应用生存困难。这有点像独立游戏，制作周期长，但回本的机会少，主要就是用户付费买断。游戏界的做法是推出DLC和道具购买，但放到工具型应用上这两种方式都用不上。如果苹果不能推动开发者制作和维护高质量的应用，整个生态都会慢慢衰落。

于是苹果想出了一个方法，就是订阅模式：让玩家持续地付费，开发者持续地提供服务。

为了App Store的未来，苹果操碎了心

苹果在App Store的抽成是30%，开发者只能得到剩下的70%，为了鼓励开发者转向订阅模式，苹果改变了一项政策：用户订阅后12个月内，苹果的抽成为30%，但如果用户在一年之后继续订阅，苹果的抽成降为15%。

还有一个更明显的变化，iOS 11之后App Store进行了一次大的改版，首页突出显示编辑推荐的内容，并以卡片的形式展示，以更直接的方式展现在用户面前。很多小众的独立应用因此获得大量曝光，下载量剧增。苹果还在应用页面突出显示订阅选项，并提供免费的试用，这些动作都是在向用户推荐高质量应用，并引导订阅。

当然，还有一点苹果做得不够好，就是默认自动续费，还把取消订阅的入口隐藏很深。苹果曾在支付宝中推出过大量的Apple Music试用资格，不少人在到期之后忘记取消订阅，导致自动续费。也有很多应用故意引诱用户点击试用，结束之后「骗取」订阅。

如果你想要查看和取消订阅，需要进行以下步骤：设置-点击顶端名字-iTunes Store与App Store-点击Apple ID-查看Apple ID-订阅，然后就可以查看和取消当前的订阅项目。

更大的挑战，更高的天花板

订阅模式带来的好处是多方的：对开发者来说，有了持续的收入，能做出更好的产品；对用户来说，有了更好的服务，而且大部分订阅比买断更实惠，主动权也掌握在用户手里；对苹果来说，整个生态良性发展，收入增加。

当然，这样的方式也带来一些挑战。开发者需要拿出更多更好的服务来把普通用户转为订阅用户，如果做不好转型，带来的很可能是用户流失。拿苹果生态中知名的写作软件Ulysses来说，它从25美元的售价变为5美元1月的订阅，引来大量吐槽，尤其是之前付过费的老用户，认为这种方式是「绑架」。Ulysses算是洗了一波粉，也把很多原来的用户送到了竞争对手阵营。

订阅模式打破了开发者的天花板，包括收入和产品，但这样的方式并不适合所有应用。从苹果改版App Store界面，提升人工推荐的力度就可以看出，苹果主要是想推动独立应用的革新，但实际情况是订阅模式对大型应用更有利，尤其是视频服务，比如国外的Netflix和HBO，还有国内的腾讯视频、优酷等。独立应用要转型订阅，或者新的应用要推出订阅模式，就要付出更大的努力。

所以亘古不变的道理是，有更多的付出才会有更多的回报，订阅模式正是在鼓励开发者付出更多，让用户也付出更多消费。