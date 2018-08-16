红芯浏览器回应了，但“自主可控”仍存三大质疑

红芯浏览器回应称，开源谷歌，但仍“自主可控”，你怎么看？

今天早上，一则新闻刷爆了朋友圈，大意是说，红芯披着自主研发的皮，用着Chrome的内核。我们也看到，在某些微博上，还有动图小视频演示如何在下载安装红芯浏览器时，呈现出Chrome的过程。

该微博下面，已经有众多质疑声和讨伐声。

针对此事，B2B圈第一时间询问了红芯相关人士，对方只是不断地说：“中午会有回应，稍等……”，到截稿为止，终于等到红芯的回应。

【红芯浏览器回应“使用谷歌内核”：基于谷歌开源，有其他方面创新】宣称打破美国垄断、自主研发出国产浏览器内核的红芯浏览器，却被质疑使用的是谷歌Chrome内核。 红芯联合创始人高婧回应称，网上文章断章取义，安装包里之所以有Chrome文件，因为本来就是基于开源的Chrome架构。但红芯依然是自主可控的国产内核，因为有智能感知渲染等其他方面的创新。至于安装包为何下线，是因为技术部启动应急预案，开始自查。（中新网）

一直跟踪企业级市场深度报道的B2B圈对昨天的融资做了深度报道，但在是否“自主可控”问题上，我们也存在三大疑问。

疑问一：用了谷歌Chrome的内核，就算自主研发吗？

其实，在国内这样事情很多，例如UC也不是自己的内核，底层是火狐的内核。如果这个行业是这个规则，当红芯用了Chrome的内核，而且只是做了“智能感知”和“渲染”等方面的创新，是否就能算“自主研发”？红芯界定自主研发的标准是什么？在这件事上，是否存在夸大宣传？

质疑二：企业浏览器这个产品是否只是红芯切入企业服务的入口？

从红芯的官网上看，其声称是基于“自主可控、国际领先的浏览器核心技术”，面向大中型企业，提供IT去边界化时代的“移动化”、“安全上云”的企业级统一工作平台，及身份安全、数据安全、行为安全等多层次云安全服务。

那么，问题随之而来：最初红芯是从浏览器内核切入，打造移动化平台，而现在又做了云安全相关的、与红芯团队的基因不匹配的事，是不是等于说，浏览器内核只是红芯的一个切入口，并非是聚焦在浏览器内核本身，未来还会拓展更多的业务？

红芯的边界是什么？

疑问三：红芯的背后都是比较知名的投资机构，作为要求回报的投资人，他们为什么要撒钱在这个项目上？

8月15日，红芯对外宣布获得2.5亿元的融资，投资方除上市公司及政府客户外，晨兴资本、达晨创投、IDG资本继续跟进投资。既然不是自主研发的产品，为什么这么多投资人和企业用户纷纷站台呢？

我们在红芯的官网中找到了其投资方之一、晨兴资本创始合伙人刘芹的一个视频，大约是云适配要开新品发布会的一个录像。以下是刘芹视频里的原话，B2B圈做了整理。

过去两年里我们看到了中国科技投资市场里，呈现出资本非常热的情况，资本热催生了大量同质化的竞争，同质化竞争带来了对资本投资回报的下降，我们思考，在今天中国的市场上，应该会出现什么样不一样的竞争策略？

中国今天的竞争模式应该走差异化路线，我们相信未来会有一批依靠技术的、创新的角度，寻求科技、差异化的竞争，寻找投资方向一个重要的点。

其次，中国市场因为人工变得越来越昂贵，企业的效率问题不再依靠这种简单的扩张、招更多的人来实现，必须要依赖于寻找提升企业效率的更佳的方法。

在这种大背景下，云适配这样的公司能帮助企业提高内部运营效率，这是中国企业以及互联网的机会。我们在寻找什么样新的创业公司，能成为未来的赢家，我们就发现了云适配。

找到了陈本峰本人。而我们觉得云适配这个团队，有非常强的技术积累，而他们利用自己的技术积累，寻找到一批企业——如何帮助他们从PC互联网应用转到移动互联网上来的一个简洁高效的转化方案。

从这个角度来讲，云适配是一家极具潜力的公司，

其次，这个团队有了多年的技术积累后，在寻找战略方向的时候，我们和团队说了非常多的深入思考，在企业端、消费端，包括浏览器技术里，H5的技术上面，下一步的演进路径，经过多次战略碰撞之后，我们相信企业级方向的应用是一个不错的方向。

而团队寻找战略方向的过程中，体现出他们对市场的深入理解和以及找到了技术上的巧妙结合，所以这个团队在产品技术上，有非常独特的技术上的基础，在市场上还没有找到类似的技术思路，以及有这种技术实力能把方案拿出来，因此，我们非常看好云适配。

在今天的科技浪潮，和今天这种过分同质化竞争下寻找差异化竞争，利用科技创新寻找自己巨大市场的潜能，

根据天眼查，红芯云适配的创始人兼CEO陈本锋，是国际互联网标准联盟W3C中国区HTML5布道官，专注互联网标准制定以及浏览器内核技术研究超过10年。曾就职于微软美国总部IE浏览器核心研发团队，成功发布了IE8、IE9、IE10，参与了下一代互联网标准HTML5国际标准制定以及IE中HTML5引擎的设计。

这个背景应该也是吸引诸多投资人的原因。

同时，此番融资后，红芯联合创始人兼COO高婧表示，现在“既有政治红利又有技术红利”。高婧说：“我们未来的目标是让每个中国人，每天工作的第一件事情就是打开红芯。”

总之，改了名的云适配，走上了现在这条有特色的发展道路。但不知道什么原因，搞了好多年IE浏览器的陈本峰，现在被指抄袭对象是Chrome。

而且据一位长期跟踪红芯的媒体朋友透露，自从红芯8月15日宣布获得融资后，夜间就开始有红芯“抄袭”的报道，更有一些不知名的小号，将红芯与“汉芯造假”做对比，这位记者最后说：“不知道红芯到底惹了谁？”。