医学泰斗被外卖员撞伤致死，饿了么致歉

IT之家8月16日消息 今天晚间，饿了么官微发致歉信，对于外卖骑手撞伤李谋秋老先生、并最终导致老先生逝世的不幸事件，饿了么称深感悲痛和歉疚。

饿了么表示，公司负责人正与李老先生的子女联系，希望得到上门致歉慰问的允许；在判决结果宣布前，将持续跟进家属的相关需求。此外，饿了么还将根据平台管理规定，对该供应商以及公司内部相关部门进行严肃处罚。

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