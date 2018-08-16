京东高管解读财报：京东与谷歌在很多方面存在互补

北京时间8月16日晚间消息，京东（Nasdaq：JD）今日发布了截至6月30日的2018财年第二季度财报。财报显示，京东第二季度净营收为1223亿元人民币（约合185亿美元），同比增长31.2%。不按美国通用会计准则（non-GAAP）计算，京东第二季度净利润为人民币4.781亿元（约合7230万美元），相比于上年同期的9.765亿元下滑51.04%。

财报发布后，京东集团董事长兼CEO刘强东、CFO黄宣德、首席战略官廖建文和投资者关系总监李瑞玉出席了分析师电话会议，对财报进行了解读，并回答了分析师提问。

以下即为本次电话会议分析师问答环节主要内容：

美银美林分析师梁伟亮（Eddie Leung）：黄总刚才提到从第三季度开始，京东可能会面临不利的市场环境，您可否详细介绍一下，在影响京东未来业绩增长的因素中，有多少是由于宏观经济环境，又有多少是由于季节性因素？另外，考虑到京东对多个新项目投资的时机，这会对公司短期内的利润率产生怎样的影响？

黄宣德：我想您问的是有关第三季度营收预期。正如我在7月份提到的，在“6·18”全球购物狂欢节结束之后，在6月份的最后10天，我们就开始看到销量增长出现一定的疲软，但在8月份基本上又恢复到正常的增速。根据我们的内部分析，我们认为主要是季节性因素的影响。首先，今年促销之后的季节性影响要比以前任何时候都强。其次，我们在去年7月份的表现过于强劲，所以我认为是受到所有这些因素的影响。很显然，整个市场环境对部分品类的影响尤其大。

但无论如何，我们在8月份看到，京东所有品类都开始恢复不错的增长势头。所以，我们仍然对公司业务保持乐观。至于你提到的对未来宏观经济的看法，我们仍然保持谨慎的乐观态度，因为在中国，整体消费增长情况以及消费占GDP的比重都表明，未来几年消费会持续增长。有鉴于此，我们仍然十分看好京东未来增长前景。

花旗银行分析师艾丽西亚·雅普（Alicia Yap）：我有两个问题。首先，管理层可否透露一下京东与谷歌战略合作的最新情况？如果谷歌有意在中国推出Shopping Action项目，京东作为战略合作伙伴会在这方面与它展开合作吗？第二个问题，考虑到这个新项目，京东仍然会维持全年1%-2%的净利润率预期吗？

廖建文：京东和谷歌在很多方面都存在互补，我们认为京东与谷歌达成的战略合作可以为双方都带来积极的影响。当然了，京东和谷歌可以在Shopping Action项目上展开更密切的合作，我们可以将其作为一个入口，在这个购物平台上出售京东产品上。京东在国内拥有13万优质商家。所以说，Shopping Action项目对这些高品质商家同样是一个非常重要的入口。通过与谷歌在许多方面建立更紧密的合作，我们也有更为雄心勃勃的计划。得益于这种战略合作，我们相信两家公司会推出更多的新项目，随着时间的推移，这些新项目也会逐步推出。

黄宣德：我来回答有关第三季度业绩展望的问题，我之前提到我们仍然致力于让京东商城的利润率保持稳定，但同时我们也对其他一些项目进行了投资。为了弥补投资对利润带来的影响，我们加快了物流业务的商业化步伐。一旦这一计划成功实现，我们应该可以减弱因额外投资所带来的其他不利影响。但是，正如我之前说道的，对于这个商业化计划是否会在今年年底之前完成，我们还无法完全保证。因此，京东今年和明年的利润增长将会呈现一个非线性趋势。