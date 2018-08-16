WhatsApp创始人仍受雇于FaceBook：未放弃数亿美元股票

据CNBC北京时间8月16日报道，今年4月，WhatsApp联合创始人简·库姆（Jan Koum）宣布他将从Facebook旗下的这家子公司离职，但最新消息显示，他仍然受雇于Facebook，直到他的股票期权全部兑现为止。

▲WhatsApp创始人简·库姆

Facebook向CNBC确认库姆仍是该公司一员，尽管后者在4月的一篇博文中表示，“是时候离开了”。

据《华尔街日报》周三报道称，库姆自7月以来就未曾露面，而是利用了硅谷的一种常见做法——“休息和行权”（rest and vest）。这种做法让希望离开的员工仍留在公司的工资单上，以便其行使股票期权。报道称，库姆在5月正式宣布离开Facebook，但目前并未完全离开。

Facebook发言人表示，库姆仍然受雇于该公司，致力于“各种项目，并帮助WhatsApp领导层的过渡。”

Facebook在2014年斥资190亿美元收购了WhatsApp，库姆也因此被社交巨头授予了巨额股票期权，全部行权期限为四年。这意味着，这些股票直到2018年底才能全部兑现。

过去一年来，库姆和WhatsApp的另一位创始人布莱恩·阿克顿（Brian Acton）纷纷宣布从Facebook离职。这是WhatsApp 在被Facebook 收购后为数不多的大事。

媒体报道称，两位创始人离开的主要原因，是在WhatsApp商业化问题上与Facebook 产生了分歧。在库姆今年4 月份宣布离职消息时，《华盛顿日报》称，他是因为冲突升级而选择了离开。

媒体当时还援引消息人士的话称，WhatsApp 两位创始人不惜放弃即将到手的13 亿美元股票奖励，也要坚持WhatsApp 不做广告，并因此离开了Facebook。

按照合约，如果阿克顿与库姆继续工作至今年11 月份，将会分别获得大约4 亿与9 亿美元的股票奖励。如今看来，Facebook和库姆显然选择了折中的办法。