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ARM：其下代处理器性能将超越英特尔i5

2018-8-16 23:20:57来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家8月16日消息 虽然基于英特尔的PC几十年来一直占据市场主导地位，但它们在手机上却没有多大作为。对于ARM而言，则正好相反。与英特尔不同，ARM此前从未真正对笔记本电脑市场进行重视，但最近这种情况在变化。今天ARM公布了其路线图细节，该公司已确认“大屏幕设备”是未来的重点。

ARM将其Cortex-A76芯片直接与英特尔的酷睿处理器进行了比较，展示了与英特尔的i5处理器相比，其性能增长率要明显更高。“ARM的愿景非常关注我们如何从移动创新基地推动笔记本电脑性能，以及我们将如何与代工合作伙伴合作，在当今和未来的领先流程中实现这一性能，”ARM市场营销项目高级主管Ian Smythe说。展望未来，ARM计划推出其“Deimos”和“Hercules”处理器，这些处理器分别采用7nm和5nm工艺制造，从其公布的图表来看，ARM认为它们的性能将超过英特尔的i5处理器。

到目前为止，ARM已经同微软和谷歌合作，分别推出基于ARM的Windows和Chromebook设备。然而，到目前为止，基于ARM的笔记本电脑普及速度一直很慢，OEM在选择构建中高端设备时绝大多数选择使用英特尔处理器。

随着第一批Cortex A76设备在未来几个月内开始出货，届时ARM在大屏设备市场的表现才能显示出来。

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关键词：ARM英特尔

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