程序员为什么没有女朋友，凭实力单身？

IT之家8月16日消息 记得之前写的关于一名女程序员表白失败的文章当中，有知乎网友调侃了一下，“程序员不论男女都脱不了单！”作为一名小编，我就很好奇为什么程序员没有女朋友了。

今天，中国新闻周刊就来了一波解读，告诉你程序员为什么没有女朋友。

首先，程序员的情商非常诡异。中国新闻周刊表示，大部分程序员非常擅长不看别人脸色、不猜别人心情以及非委婉的表达方式，对于女性情绪的感知力几乎为零。

另外，程序员的不修边幅也使得他们在相亲市场上备受冷遇。

其次，中国新闻周刊指出，程序员的沟通能力还非常奇葩。这里有一个例子，老婆对程序员老公说：“你今天下班回来买两个包子啊！如果看到西瓜就买一个。”然后，程序员带回了一个包子……可怕的if语句。

笑话归笑话，中国新闻周刊指出，其实程序员和普通人交流的时候，也会不爽。因为程序员觉得大多数普通人的逻辑不严谨，而当程序员不严谨的时候，bug什么的，大家都懂的，比如说上面的if语句。

最后，中国新闻周刊指出，普通人的是线性思维，而程序员的是系统思维。什么意思呢？作为一名程序员，其思维逻辑缜密，万事都希望做到完美。比如说害怕忘记出门带钥匙，那么在回家后就用钥匙锁上门。

程序员的缜密思维是真的让人出乎意料，所以，女程序员发个200条告白信息，似乎也不过分了？

其实，中国新闻周刊的“科普”应该只是借着七夕节这个特殊的日子，对网络上“程序员单身”的梗进行无恶意的调侃。现实中，大部分的程序员还是和普通人一般的，没有那么特殊化。像IT之家的程序员们就非常优秀~

最后，祝大家七夕节快乐，有对象的过得甜蜜，没“对象”的就新建一个，过得开心。