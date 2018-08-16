上海市与阿里达成合作，马云：更多业务将放在沪

8月16日晚间消息，上海市和阿里巴巴、蚂蚁金服达成战略合作协议，上海市委书记李强会见阿里巴巴董事局主席马云一行，上海市市长应勇和马云共同见证了签约仪式。

阿里方称，阿里巴巴此番与上海市开展高规格战略合作，将以新零售推动上海打响“上海购物”品牌，以数字化力量助力上海全球城市建设，促进长三角一体化协同发展。

上海市委书记李强表示，将支持阿里巴巴集团在沪优化产业布局，创新应用场景。

马云透露，现在阿里巴巴在上海有9000多员工，每周末有60辆幸福大巴往返上海和杭州，阿里巴巴的发展早已根植于长三角，阿里巴巴看到上海未来发展的巨大潜力，将把更多新业务、新技术、新产品、新模式放在上海。此外，阿里巴巴旗下的盒马鲜生、饿了么等业务集群总部都在上海。上海各公共服务旗下的盒马鲜生、饿了么等业务集群总部都在上海。上海各公共服务部门通过在支付宝上开设“窗口”，能提供的服务百余项，数量全国第一。

早在2015年，上海市和阿里巴巴集团就曾签署战略合作框架协议，此后阿里巴巴在沪密集投资电商、金融、科技、物流等业务板块，已成为长三角一体化发展的最佳注脚。

阿里方称，阿里巴巴集团未来还将在上海落地天猫全球新品首发，助力上海打造“全球新品首发地”之城，助推上海更好引领中国乃至全球的消费潮流。阿里巴巴也将为上海传统零售业赋能，帮助老字号重振，在沪打造10条以上的也将为上海传统零售业赋能，帮助老字号重振，在沪打造10条以上的口碑特色消费街区，推动上海新零售线上线下全面协同。此外，蚂蚁金服也将加快推动移动支付网络在沪的布局，继续以官方战略合作伙伴身份支持上海购物节，让消费者在上海获得便捷的支付服务和更佳的购物体验。