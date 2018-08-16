不仅产品宣传造假，红芯浏览器高管团队履历也涉嫌夸大

红芯浏览器事件今日引发热议。实际上，不仅该款产品存在宣传造假，该公司的高管团队履历也涉嫌夸大。

此前红芯官网对红芯联合创始人、COO高婧的介绍为毕业于美国哈佛大学&香港科技大学。而红芯浏览器事件之后，高婧的介绍改为了毕业于香港科技大学，而哈佛大学则被移至介绍的下方小字中，并标注为（交流学生）。这意味红芯方面将曾在哈佛大学参与交流生项目的高婧宣传为毕业于哈佛大学，存在故意夸大宣传的嫌疑。

红芯的另一位高管CEO陈本峰也涉嫌履历造假。

在红芯官网的介绍中，红芯CEO陈本峰为国家“千人计划”特聘专家、企业级HTML5产业联盟主席、HTML5国际标准制定者之一、微软总部IE浏览器核心研发团队成员。曾获得微软最有价值技术专家（MVP）荣誉称号、微软最佳产品贡献奖、北京市“海英人才”、中关村十大海归新星、香港特别行政区“优秀人才”等荣誉。

上述官方介绍暂时未发现问题，不过陈本峰在前几年的媒体采访中曾称为科大讯飞的创始团队成员，这引发了科大讯飞方面的辟谣。

在2015年的一篇媒体采访中，陈本峰自称，2000年由于编程能力出众，自己被他的本科导师—科大讯飞创始董事长、中文语音合成技术宗师王仁华教授招致麾下，成为了当时的初始团队。不过该说法遭到了科大讯飞方面的辟谣，科大讯飞董事长刘庆峰对媒体表示，“与事实不符，就是在科大讯飞实验室的一个实习学生”。